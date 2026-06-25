Eduardo Duhalde cruzó a Javier Milei: "No tiene las condiciones para gobernar" + Agregar ámbito en









El expresidente cuestionó con dureza al mandatario, criticó su forma de conducir el Gobierno y aseguró que "no se puede vivir peleando". Además, habló del futuro del peronismo, marcó diferencias con Axel Kicillof y presentó su Movimiento Productivo Argentino.

Eduardo Duhalde criticó a Javier Milei, señalando que "no tiene las condiciones para gobernar" y que "no se puede vivir peleando".

El expresidente Eduardo Duhalde lanzó duras críticas contra Javier Milei, al asegurar que "no tiene las condiciones para gobernar" y cuestionar su estilo de liderazgo. También se refirió al escenario político del peronismo, planteó posibles candidatos bonaerenses y destacó el crecimiento de su nuevo espacio político.

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En declaraciones radiales, Duhalde sostuvo que el Presidente "es una persona que tiene un carácter de mierda" y agregó: "El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando".

A pesar de sus cuestionamientos, el exmandatario remarcó que siempre evitó confrontar públicamente con los presidentes en ejercicio. "Yo soy un abanderado de la idea de la unidad y no insultar a un presidente. Yo nunca hablé mal de un presidente estando gobernando", afirmó.

En ese sentido, recordó el único episodio en el que, según dijo, rompió esa regla. "Una sola vez con Alberto Fernández y después le pedí disculpas pública y privadamente", señaló. Luego explicó que en aquella oportunidad había dicho que el expresidente "estaba grogui", aunque reconoció que "no debe decir eso porque hay que buscar la unión".

Su nuevo espacio político y las diferencias con Axel Kicillof Kicillof Malvinas Duhalde cuestionó la falta de "cuna bonaerense" de Axel Kicillof.

Durante la presentación del Movimiento Productivo Argentino, Duhalde explicó que el objetivo del espacio es reunir a distintos sectores del peronismo y del radicalismo bajo una misma propuesta política. En ese marco, también marcó diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al cuestionar su falta de "cuna bonaerense", y mencionó al intendente Julio Alak y a Jorge Ferraresi como posibles referentes para sucederlo. Con vistas al futuro electoral, el expresidente se mostró optimista sobre el desempeño de su espacio. "Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos", pronosticó. Por último, destacó el crecimiento institucional del movimiento y celebró que haya obtenido reconocimiento partidario. "Nunca fue un partido político, pero esta vez sí hemos logrado que fuera reconocido como partido político. Tenemos en siete u ocho provincias ya avanzado el Movimiento Productivo como partido político", concluyó.