El expresidente Eduardo Duhalde lanzó duras críticas contra Javier Milei, al asegurar que "no tiene las condiciones para gobernar" y cuestionar su estilo de liderazgo. También se refirió al escenario político del peronismo, planteó posibles candidatos bonaerenses y destacó el crecimiento de su nuevo espacio político.
Eduardo Duhalde cruzó a Javier Milei: "No tiene las condiciones para gobernar"
El expresidente cuestionó con dureza al mandatario, criticó su forma de conducir el Gobierno y aseguró que "no se puede vivir peleando". Además, habló del futuro del peronismo, marcó diferencias con Axel Kicillof y presentó su Movimiento Productivo Argentino.
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En declaraciones radiales, Duhalde sostuvo que el Presidente "es una persona que tiene un carácter de mierda" y agregó: "El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando".
A pesar de sus cuestionamientos, el exmandatario remarcó que siempre evitó confrontar públicamente con los presidentes en ejercicio. "Yo soy un abanderado de la idea de la unidad y no insultar a un presidente. Yo nunca hablé mal de un presidente estando gobernando", afirmó.
En ese sentido, recordó el único episodio en el que, según dijo, rompió esa regla. "Una sola vez con Alberto Fernández y después le pedí disculpas pública y privadamente", señaló. Luego explicó que en aquella oportunidad había dicho que el expresidente "estaba grogui", aunque reconoció que "no debe decir eso porque hay que buscar la unión".
Su nuevo espacio político y las diferencias con Axel Kicillof
Durante la presentación del Movimiento Productivo Argentino, Duhalde explicó que el objetivo del espacio es reunir a distintos sectores del peronismo y del radicalismo bajo una misma propuesta política.
En ese marco, también marcó diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al cuestionar su falta de "cuna bonaerense", y mencionó al intendente Julio Alak y a Jorge Ferraresi como posibles referentes para sucederlo.
Con vistas al futuro electoral, el expresidente se mostró optimista sobre el desempeño de su espacio. "Estoy convencido de que vamos a sacar por lo menos el 50% de los votos", pronosticó.
Por último, destacó el crecimiento institucional del movimiento y celebró que haya obtenido reconocimiento partidario. "Nunca fue un partido político, pero esta vez sí hemos logrado que fuera reconocido como partido político. Tenemos en siete u ocho provincias ya avanzado el Movimiento Productivo como partido político", concluyó.