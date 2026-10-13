Operación del papa León XIV: crecen las dudas en el Gobierno y el Episcopado por su viaje a la Argentina

La Casa Rosada y el Episcopado siguen con los preparativos para la visita de León XIV a la espera de una comunicación formal desde el Vaticano.

Ni en Casa Rosada ni en el Episcopado quieren precipitar medidas y aguardan una comunicación formal del Vaticano . Pero las dudas sobre la factibilidad del viaje de León XIV a la Argentina son cada vez mayores. La gira abarca destinos com Cusco, ubicados a 3400 metros sobre el nivel del mar con una elevada presión atmosférica, y al menos una docena de traslados en avión entre Uruguay, Perú y Argentina, incluido el vuelo transatlántico de unas 14 horas para llegar al continente americano desde Europa.

"Hay que esperar el resultado de la operación. Es difícil que se pueda concretar la gira. Pero en el caso de que se suspenda, El Vaticano no lo va a anunciar hasta la semana que viene para no disparar especulaciones sobre la salud del Papa" , explicó una fuente de la Iglesia católica esta mañana ante la consulta de Ámbito .

"Hay una cuestión adicional a tener en cuenta. Ante cualquier complicación durante la gira, la atención sanitaria queda a cargo y es responsabilidad del país anfitrión. Una cuestión que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta en la planificación del viaje a la Argentina", agrega en estricta reserva un funcionario vinculado a la organización del viaje.

La extracción del nódulo pulmonar a la que será sometida León XIV demanda al menos una semana de internación en el hospital Gemelli y la colocación de una sonda para drenar el liquido que se pueda acumular en el pulmón. A eso se le suma la contraindicación médica de someterse a cambios bruscos de presión atmosférica y presurización que pudieran agravar el cuadro de neumotórax residual que genera este tipo de intervenciones quirúrgicas.

La recomendación medica, según especialistas en medicina clínica, es no someterse a la presurización de las cabinas de los aviones por al menos 2 o 4 semanas. La seguidilla de traslados en avión previstas para la gira de León XIV, sumada a la altura de Cusco, configuran casi un escenario de cancelación de gira que, más allá de las recomendaciones médicas, quedará sometido a la decisión final del Sumo Pontífice.

Si bien los preparativos para la visita de León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, a la Basílica de Luján, el Cottolongo Don Orione y la provincia de Córdoba siguen en pie, las dudas son cada vez más grandes. Los cinco tramos aéreos solo en la Argentina no recomendados para el posoperatorio de su Santidad, Roma-Montevideo, Montevideo-Buenos Aires, Buenos Aires-Córdoba, Córdoba-Buenos Aires y Buenos Aires-Lima, acrecientan esa incertidumbre.

La gira que armó el Vaticano

La parada más delicada es Perú donde estaría del 11 al 16 de noviembre luego de su vistas a la Argentina. Allí visitaría cinco ciudades que le demandarían al menos ocho trayectos aéreos adicionales entre vuelos ida y vuelta entre las urbes de Lima, el Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (en Cajamarca), Cusco y Pucallpa, ubicada en el Amazonas, otro destino no recomendado teniendo en cuenta la operación a la que será sometido hoy en Roma.

Hoy a las 11 habrá una videollamada entre la Casa Rosada y el equipo de comunicación del Vaticano encargado de la transmisión oficial de la visita de León XIV, previsto desde antes de que el Papa anunciara su afección pulmonar. Karina se sumó a la acotada comitiva que viajará este noche a Washington junto a Javier Milei y que incluye al canciller Pablo Quirno.

Pero el plan es continuar con la organización de la vista hasta tanto el Vaticano no anuncie lo contrario. Una eventual cancelación no se formalizaría hasta la semana que viene, una vez superada la operación, para no generar alarmas sobre la salud de León XIV y excede al equipo de la secretaría general de la Presidencia que comanda Karina Milei de manera coordinada con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina donde reina el hermetismo.

El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos más teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán decretaron feriados entre el lunes 9, el martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido.



Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación.



Desde nuestro país nos unimos en oración… — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

Por eso el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, sostuvo que la gira por Sudamérica del sumo pontífice comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y seguirá en nuestro país y Perú. Sin embargo, Milei dejó abierta la posibilidad de reprogramar la visita. "Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios". Es que la agenda social de León XIV incomoda a la Casa Rosada. Desde su defensa explícita al colectivo de la discapacidad hasta su prédica contra el individualismo y los excesos del sistema capitalista y el libre mercado.

Tensión con el Gobierno

El Papa tiene previsto visitar el cotoloengo Don Orione en Claypole, en el conurbano bonaerense, uno de los epicentros del ajuste de LLA al sector de la discapacidad. La escala del Santo Padre en el conurbano profundo, en el municipio de Almirante Brown, fue una iniciativa del Episcopado argentino que conduce Marcelo Colombo. Una propuesta que no figuraba en los planes oficiales de Karina Milei ni de Mara Gorini, su delegada para los preparativos oficiales de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La foto del Sumo Pontífice en el cottolengo rodeado de personas en estado de vulnerabilidad y con alguna discapacidad afectados por el recorte de partidas de La Libertad Avanza a este sector altera los nervios de los hermanos Milei quienes temen que se desenfoque la agenda de la visita oficial, y vuelvan a emerger en los albores de la campaña electoral, los dramáticos efectos del ajuste social y económico que impulsa el Gobierno para sostener el equilibrio fiscal.

A ese plan del Episcopado para que el Santo Padre visite una institución dedicada a los sectores sociales más vulnerables se suma una nueva actividad que se denomina "Encuentro con el mundo del trabajo" donde León XIV compartiría las inquietudes no sólo de los movimientos sociales y de las centrales obreras como la CGT y la CTA, enfrentadas con la Casa Rosada, sino también de las Pymes y cámaras empresarias afectadas por la caída del consumo.