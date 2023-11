El presidente de la Juventud Radical porteña denunció amenazas y responsabilizó a Milei

Agustín Rombolá mostró mensajes privados e intimidatorios a través de su cuenta de la plataforma X (ex Twitter).

Rombolá, crítico de Javier Milei en la previa del balotaje, acusó amenazas a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), donde muestra que fue seguido por un usuario que luego le envió fotos y videos a través de Instagram. "Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado. Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución. No me van a amedrentar. Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos", expresó el dirigente radical.