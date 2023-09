Elecciones en Mendoza: Cornejo busca su segundo mandato en un escenario disputado

Alfredo Cornejo continúa siendo el principal favorito. Además de su trayectoria como ex gobernador, senador nacional y referente político del actual mandatario, Rodolfo Suárez , encabezó la lista de Cambia Mendoza que alcanzó los 49,02% en las PASO . Resta por ver el impacto electoral a favor de De Marchi pero también del peronismo, representado por Omar Parisi -ex intendente de Luján de Cuyo -. Los restantes candidatos que superaron el 4,5% fueron dos sub-40: Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).

Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza)

(Frente Cambia Mendoza) Omar De Marchi (Unión Mendocina)

(Unión Mendocina) Omar Parisi (Elegí Mendoza)

(Elegí Mendoza) Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad)

(Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad) Mario Vadillo (Partido Verde)

Elecciones 2023 en Mendoza: cómo funciona la boleta única de papel

Entre otras novedades sobre las elecciones 2023 en Mendoza, los habitantes deberán votar este domingo a través de una boleta única de papel por primera vez en la historia, una "herramienta moderna, ágil y transparente, pensada para disminuir costos", según sostienen desde la página oficial del gobierno mendocino.

El diseño de la boleta contará con una división de filas y columnas. Cada agrupación política contará con una columna de igual dimensión y estarán separadas por una franja vertical de color. Las filas, en tanto, se separarán con líneas grises horizontales y dividirán los distintos cargos electivos.

A su vez, cada columna estará compuesta por siete casilleros:

El símbolo o figura partidaria o distintivo , el nombre de la agrupación, el número de lista, un casillero para voto de lista completa,

, el nombre de la agrupación, el número de lista, un casillero para voto de lista completa, Foto y el apellido y nombre de los candidatos a gobernador y vicegobernador,

a gobernador y vicegobernador, Apellido y nombre de los candidatos a senadores/as provinciales con la foto de los dos primeros ,

provinciales con la foto de los dos primeros , Apellido y nombre de los candidatos a diputados/as con la foto de los dos primeros,

con la foto de los dos primeros, Foto y apellido y nombre de los candidatos a intendentes.

Apellido y nombre de los candidatos a Concejales Municipales con la foto de los dos primeros,

con la foto de los dos primeros, Apellido y nombre de los candidatos a Convencionales Constituyentes.

Dónde voto Mendoza: consultá el padrón electoral

Según el Tribunal Electoral de Mendoza, podés acceder a la información clave para ir a votar a través de la web oficial e ingresando número de documento, género y un código de seguridad. De esa forma conseguirás tu sede de votación, el número de mesa y el número de orden.

Embed

En Mendoza el voto es de carácter obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años. Sin embargo, aquellos ausentes deberán justificar su falta ante las autoridades electorales y, caso contrario, deberán abonar una multa económica dispuesta por el órgano electoral de la provincia.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

Qué pasa si no figuro en el padrón

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa.

La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, expresa la normativa.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNE), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que "se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar". Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Elecciones 2023: cuáles son las sanciones por no votar

Según el artículo 112 del Código Electoral mendocino, “el elector que, sin causa legítima, dejase de emitir su voto en cualquier elección efectuada en el distrito donde se encuentre inscripto, será penado con la publicación de su nombre por la junta electoral, como censura por haber dejado de cumplir su deber electoral; y con una multa de 100 pesos”.

A nivel nacional, el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección".

El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones: