Escándalo $LIBRA: para el 60% fue "estafa" y siete de cada diez creen que es "la mayor crisis de Milei desde que asumió"

"Con respecto al framing de la crisis, un 60% cree que se trato de una estafa, Y un 40% cree que debería ser investigada por el Poder Judicial. Solo un 10% acuerda con la idea de una investigación interna como propuso el gobierno", añade el informe de Zuban Córdoba.

Por último, señalaron que "un 70% observó de manera positiva la posibilidad de controlar más las cosas que hace Milei como presidente del país. Un poco más del 40% de los votantes de Milei en balotaje opinan de la misma manera".

Javier Milei sobre el escándalo de $LIBRA: "Es como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala"

El lunes pasado, el presidente rompió el silencio en una entrevista con el canal TN en la que se intentó desligar de la presunta estafa. El viernes por la tarde, la publicación de un tuit invitando a comprar el nuevo token empujó al alza a la criptomoneda, pero horas después su valor se hundió. El hecho afectó a 44 mil personas con pérdidas aproximadas de u$s110 millones.

Sobre su relación con Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, dijo que lo conoció en un evento de tecnología. El martes se dieron a conocer chats en los que Davis afirmaba "controlar" a Milei y haber pagado dinero a su hermana, Karina Milei. En tanto que este miércoles el creador del token denunció amenazas de muerte.

"Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo Milei el lunes, aunque reconoció: "Me comí un cachetazo". En esa línea aseguró que "todos los que entraron, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían muy bien lo que era el riesgo. No es que no saben de qué se trataba". El riesgo, según dijo, es "como el que juega a la ruleta rusa y le sale la bala" y recalcó que se trata de "un problema entre privados, el Estado no juega ningún rol".

Escándalo $LIBRA: la PIA ya interviene en el caso que empieza a ser asimilado en el exterior a un FIFA-Gate

Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por el escándalo. Pese a que todavía no recibió ningún pedido de colaboración por parte de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano, la oficina que conduce el fiscal Sergio Rodríguez inició de manera autónoma sendas investigaciones a la espera de que el caso tenga impulso fiscal ante el juzgado de María Servini que aglutina el mayor número de denuncias presentadas.

Pero en paralelo, el caso ofrece su flanco más amenazante para la situación de la administración Milei desde el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar una demanda. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei –promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- salpica al Estado argentino, en múltiples aristas.

No es solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo poco conocido en estas latitudes (más allá de la ficción de una serie) pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.