Gerardo Morales aseguró que Macri "no le perdona" a Larreta haber demostrado "no tener jefe"

"El país necesita liderazgo. Horacio ha demostrado que no tiene jefe, y ese es otro problema, eso es lo que no le perdona Mauricio. Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente, que no tenga un comando de afuera", sostuvo en un acto en la provincia de Misiones, donde viajó a respaldar a los candidatos legislativos de la lista donde él ocupa la vicepresidencia.