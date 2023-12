Germán Martínez: "Me cuesta tener expectativas en algo que no nos incluye"

A pocos minutos del inicio de la ceremonia oficial que ungirá a Javier Milei como presidente, el jefe del bloque de UP en Diputados reveló sus expectativas sobre el próximo Gobierno.

Germán Martínez, el jede de la bancada de UP en Diputados.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, remarcó la importancia sobre los procesos democráticos a minutos de la asunción presidencial de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa: "Hoy asumimos el rol de oposición y aquí estamos. Me cuesta tener expectativas en algo que no nos incluye".