Marcha Federal Universitaria: horarios, puntos de concentración y cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales marchan al Congreso por el financiamiento universitario, entre otros reclamos. Habrá cortes de calles y un operativo de seguridad en el centro porteño.

Archivo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá una jornada de cortes y fuertes operativos de seguridad.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá este jueves a estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales y políticas en las inmediaciones del Congreso. La jornada incluirá reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el rechazo al DNU 70/23, la defensa de las tierras y respuestas para las personas con discapacidad y las familias endeudadas. En un día de fuerte conflictividad, el tránsito en CABA vivirá horas complejas desde las 10.30, cuando comiencen a concentrar las primeras columnas.

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La movilización tendrá como epicentro el Congreso de la Nación, aunque distintas organizaciones se reunirán desde el mediodía en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires para confluir hacia el Palacio Legislativo. El punto álgido de la convocatoria será a las 16hs, cuando la comunidad universitaria leerá un documento confeccionado en conjunto a modo de reclamo.

Ante este escenario, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad desplegarán un operativo conjunto. El esquema prevé vallados en los alrededores del Congreso y de Plaza de Mayo, además de cortes de tránsito en avenidas y calles cercanas al Palacio Legislativo. La organización de las fuerzas de seguridad podría modificar algunos de los puntos de concentración previstos por los convocantes.

El mapa de cortes en el centro porteño. Marcha Federal Universitaria: el mapa de cortes de calles y el operativo de seguridad El operativo conjunto de Nación y Ciudad contempla vallados en las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo, con presencia de fuerzas de seguridad y agentes de Tránsito para ordenar el desplazamiento de las columnas. Un comando unificado seguirá el desarrollo de la movilización.

Entre las arterias que podrían verse afectadas por los cortes figuran las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de las calles transversales al Palacio Legislativo: Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, Virrey Cevallos y Adolfo Alsina.

La jornada también tendrá réplicas en las principales ciudades del interior del país, con movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales. Marcha Federal Universitaria: dónde se concentra cada columna Las agrupaciones tienen horarios y puntos de encuentro distribuidos en distintos sectores de la Ciudad. Estos son los principales lugares de concentración informados para la jornada. En las inmediaciones del Congreso de la Nación 10.30: Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

12: Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y Autoconvocatoria Coordinar la Bronca, frente al Palacio Legislativo, para reclamar quórum para la sesión especial.

12: Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), en Rivadavia y Rodríguez Peña.

12: Inquilinos Agrupados y Movida Ciudad, en la puerta de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen, bajo la consigna de permanecer “hasta que caiga el DNU”.

13: delegados de jubilados.

13: centros de estudiantes y agrupaciones universitarias, entre ellas las de La Cámpora en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales.

13: Unión Cívica Radical, en su sede partidaria de Tucumán 1660.

13: Camioneros, en Salta y Moreno.

13.30: acto central del paro nacional y la marcha universitaria, frente al Congreso.

13.30: columna de la UBA, desde avenida Córdoba y Uriburu.

14: UTEP, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

15: Movimiento Derecho al Futuro, columna del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que encabeza el gobernador Axel Kicillof, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584.

15: La Cámpora, organización conducida por el diputado nacional Máximo Kirchner, en las inmediaciones del Congreso.

15: CGT, en Hipólito Yrigoyen y Solís.

16: convocatoria central de la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Plaza del Congreso. Avenida de Mayo y Salta 13: Universidad Nacional de las Artes (UNA), que marchará detrás de su bandera.

13: Movimiento Mayo y sindicatos de la UBA. Plaza Houssay 13: organizaciones universitarias que partirán desde allí hacia el Congreso. Sede gremial de Alsina 1223 12.30: cese de actividades del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización se concentrará en su sede antes de sumarse a la marcha a las 13. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Mediodía: columna que partirá desde la puerta de la facultad, en Puan 480, hacia la zona de Tribunales y luego al Congreso.