Horacio Rosatti: "Una de las tareas más complejas es suplir las omisiones de los otros poderes del Estado"

El titular de la Corte Suprema de Justicia encabezó una ceremonia de entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

Horacio Rosatti defendió el fallo que modificó la integración del Consejo de la Magistratura.

Esta semana, una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) removieron acontecimientos que vincularon al Ejecutivo federal y a las gobernaciones provinciales. Los fallos contra el Gobierno nacional por la distribución de alimentos en comedores y contra distintas jurisdicciones por los incendios en el Delta determinaron rumbos de acción institucionales que volvieron a tensar los límites del alcance de los tres poderes.

En ese contexto, el titular de la CSJN, Horacio Rosatti, encabezó una entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en el Salón Carmen Argibay del Palacio de Justicia, donde planteó que los jueces "tenemos siempre este dilema de decir hasta dónde incursionamos cuando hay omisiones de los otros poderes, del Ejecutivo o del Legislativo, para que no se nos diga que estamos violentando la división de poderes. Es un tema difícil. Así como se suele decir que la tarea más compleja del juez es declarar la inconstitucionalidad de una ley, yo diría que una de las tareas más complejas, más complicadas, es la de suplir las omisiones de los otros poderes del Estado”.

“A veces faltan herramientas, faltan instrumentos, a veces falta voluntad para concretar estas herramientas y estos instrumentos. Frente a ello, el hombre de derecho, el juez, en un momento determinado debe actuar. Y debe actuar porque todos, jueces, legisladores y poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución”, analizó Rosatti.

Horacio Rosatti Bermejo Asociación Argentina de Derecho Procesal Horacio Rosatti, Martín Ugalde -ganador del premio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal- y Patricia Bermejo. Premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Junto a la titular de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Patricia Bermejo, Rosatti distinguió a Martín Ugalde como ganador por su trabajo titulado “Nomogénesis Procesal en la Corte Suprema”, que analizó el rol del máximo tribunal en caso de “omisiones legislativas”. El jurado fue integrado por Ángela Ledesma, Mary Beloff y Eduardo Oteiza.

Rosatti indicó que el trabajo premiado alude al Caso Halabi, un fallo histórico de la Corte Suprema de Argentina del 2009 donde el abogado Ernesto Halabi demandó al Estado por la ley 25.873 que permitía la intervención de comunicaciones, defendiendo su privacidad y confidencialidad de cliente. “Yo tengo otro caso para citar”, dijo el juez supremo, quien defendió su fallo para modificar la integración del Consejo de la Magistratura, que él mismo titulariza.

“Ahí la Corte descalifica la norma aplicable y da un plazo al legislador para que lo haga. ‘¿Y qué hacemos si no lo hace? Vayamos a lo que antes dijo el legislador’. Porque nosotros no podemos inventar el derecho, no podemos hacer una ley artículo por artículo. ‘Bueno, por lo menos esto lo hizo el legislador; otro legislador, pero lo hizo’. Y entonces se recurrió a una norma para aplicarla como hoy ocurre”, explicó.