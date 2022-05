Otro freno a la llegada de Javier Milei a JxC: "Debe haber unanimidad, no es momento de hablar de coaliciones"

Hizo referencia a la posible incorporación del espacio La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, algo que viene generando tensiones dentro de la oposición con cruces entre los sectores “duros” y “dialoguistas”. En ese sentido, Larreta sostuvo: “Tenemos una regla de funcionamiento en JxC, como sucedió con las incorporaciones de Ricardo López Murphy, Martín tetaz y Facundo Manes”, indicó.

“Tenemos vocación de seguir ampliando pero la regla dice que debe haber unanimidad. No es momento ahora de hablar de coaliciones”, remarcó Horacio Rodríguez Larreta, dando otra muestra de los cruces y las tensiones dentro de JxC para incorporar a Javier Milei. “Tenemos mucha preocupación por problemas sociales, la inflación le come el bolsillo a la gente”, agregó en la presentación.

Al mismo tiempo, apuntó contra el Gobierno nacional por el rumbo económico y la política de planes sociales: “Tenemos que cambiar el sistema, no puede ser que el plan social te desmotive para ir a trabajar. Mucha gente no toma un trabajo para no perder el plan social. Debería ser al revés y promover que la gente busque trabajos, no que los deje”, consideró.

Sobre el plan “Escuela del futuro”

En la presentación de hoy estuvieron presentes además el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y la ministra de Educación , Soledad Acuña. Hoy se hizo oficial la primera “camada” de 10 alumnos de un grupo de 180 que empezarán a realizar la articulación en una empresa que está dentro del programa de capacitaciones y formación laboral.

“La escuela tiene que acompañar, es muy importante. Si los chicos salen de la escuela sin tener las herramientas es muy difícil. Es un avance enorme en materia de formación, agradecemos a todas las empresas que nos están acompañando”, remarcó Larreta hoy.

La “Escuela del futuro” es un programa que articula el último año de estudios en el secundario para que cada alumno reciba formación laboral. Cada joven deberá cumplir un cupo de 120 horas cátedra de prácticas laborales en todo el año. Luego, al cumplir los 18, podrá ser contratado si la empresa lo requiere, en el marco de pasantías profesionales. “Casi 600 empresas se sumaron para cooperar, donde ya hay chicos trabajando”, explicó el alcalde porteño hoy.