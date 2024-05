Jorge Macri ventiló su primer pedido a Guillermo Francos: "Los recursos federales tienen que ser distribuidos rápidamente"

"Sostenemos el apoyo para que esos recursos se reintegren. Hay muchas provincias que necesitan ese apoyo" remarcó Macri. Luego abrió la pueta para renovar un viejo reclamo porteño de fondos adeudados de coparticipación, caso que está en la Corte Suprema.

jorge macri captura.jpg

"Tanto en ese caso (FONID) como en el pedido de reintegro de la coparticipación, el Gobierno tiene que entender que hay provincias que tienen un rol muy importante", dijo Macri.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó ayer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para advertirle a la Nación que sigue sin cumplir con el fallo del máximo tribunal, que ordenaba el pago de los fondos de la coparticipación que le habían quitado al distrito, durante el mandato de Alberto Fernández.

En esa línea fue que Macri se expresó en la conferencia, renovando el reclamo en momentos en los que el interlocutor del Gobierno para discutir esos temas cambió hace poco más de un día.

En la respuesta, Macri hizo público nuevamente el reclamo, ahora con Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, "Los recursos federales tienen que poder ser distribuidos rápidamente", sentenció.

Jorge Macri habló del nuevo rol de Guillermo Francos

En tanto, el alcalde porteño también opinó sobre los cambios en el Gabinete de Javier Milei. "El Presidente tiene la potestad y el derecho de armar el equipo que quiera", expresó en conferencia de prensa Macri.

Al ser consultado sobre el nombramiento de Francos en el cargo que dejó Nicolás Posse, Jorge Macri destacó que el flamente Jefe de Gabinete es "un hombre de diálogo".

"He tenido varias reuniones con Francos, tanto en las rondas con gobernadores como en privado. Es un hombre de diálogo. Si el Presidente siente que es para mejor, bienvenido, no me meto en el armado de equipo de los demás", manifestó Macri.