Julio Cordero: "Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia" + Agregar ámbito en









En el plenario de debate del Presupuesto 2027, el secretario de Trabajo respaldó la reforma laboral y planteó que "algunas cosas se cosechan rápido y otras tardan un poco más".

Cordero afirmó que el actual salario promedio es de u$s1.500. Diputados

En contraposición a los últimos datos difundidos sobre empleo, el secretario de Trabajo Julio Cordero afirmó que el RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral) implementado por la ley de "Modernización Laboral" generó la incorporación 19.000 puestos sólo en mayo, mientras que en los primeros siete meses del año se habrían sumado 63.000 trabajadores al sistema. “Nos preocupa la informalidad”, admitió.

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El funcionario participó del segundo plenario que debate el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en donde sostuvo que la prioridad de la gestión es “sostener el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria, fomentar la generación de empleo y el crecimiento salarial”. En ese marco, entendió que "en noviembre del 2023 el salario promedio era de u$s500 y hoy es de u$s1.500". A su vez, sostuvo que serán rigurosos en que "no utilicen las empresas y las actividades la excusa del incremento salarial para ser trasladado al precio"

En otro pasaje de su respaldo a la reforma laboral, señaló que la ley viene a "transparentar una situación real, en la Argentina y el mundo, de que hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que conlleva. No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir. Hay algunas personas quieren ser autónomas o monotributistas".

Diputados Luego, para defender el banco de horas y contradecir a los diputados opositores que planteaban una reducción de la jornada laboral, aseguró haberle comentado a un trabajador de una estación de servicio un escenario de una jornada de seis horas con el mismo salario. "¿Eso por cuánto tiempo va a pasar?", le habría consultado el empleado. "Él tenía más conciencia de la realidad que muchos que planteaban determinados elementos que no formaban parte del mundo del trabajo", remató Cordero.

El funcionario también aseguró que la actual gestión “busca justamente que cada persona tenga la dignidad de poder insertarse en el mundo del trabajo con sus propios medios" y afirmó que "no hubo ningún convenio colectivo al que se le haya rechazado la homologación". "Algunas cosas se cosechan rápido y otras tardan un poco más. Mientras tanto nosotros gestionamos para que las empresas que tienen problemas en particular puedan sostener la cantidad de trabajadores con rebajas en algunas cargas sociales", concluyó.

El empleo formal privado cayó por 14º mes consecutivo El empleo asalariado registrado del sector privado acumuló 14 meses consecutivos de caída y perdió 12.716 puestos de trabajo en julio respecto de junio (-0,2%), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La industria, la construcción y el comercio fueron los sectores con mayor pérdida de empleo. En el año, se destruyeron 134.034 puestos de trabajo (-2,2%), mientras que en el sector público se recuperaron 4.723 empleos (+0,1%) y, frente a julio de 2025, se perdieron 22.681 (-0,7%). En cuanto a los puestos en casas particulares, hubo un incremento de 2.159 (+0,5%), tras una caída mensual de 1.092 en junio. El monotributo, por su parte, tuvo un avance de 58.778 inscriptos en el último año (+2,7%) y sumó 1.432 nuevos inscriptos en julio (+0,06%). La contracción del empleo formal privado se extendió a buena parte de la economía. En la comparación mensual, ocho ramas de actividad redujeron sus plantillas, tres mostraron aumentos y otras tres permanecieron estables. La construcción encabezó las bajas, con una caída del 0,6%, seguida por la intermediación financiera (-0,4%). La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% en cada caso. En términos interanuales, la industria manufacturera registró una contracción del 4,4%, mientras que la intermediación financiera cayó un 4,8% y el comercio retrocedió un 3,4%. El transporte y las comunicaciones, por su parte, exhibieron una disminución del 2,4%.