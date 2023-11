La Cámara Nacional Electoral denunció un "falso posteo" e iniciará una investigación por "manipulación"

La Cámara Nacional Electoral (CNE) denunció la difusión de un falso posteo en redes sociales, donde se muestra un supuesto apoyo del organismo hacia Sergio Massa , e inició una investigación para determinar el origen de "la manipulación" que circuló en las últimas horas. Además, aclaró que desde la cuenta oficial del organismo en la plataforma X "no se aplica 'me gusta' a ningún mensaje político" .

El organismo electoral se defendió de la información falsa a través de la red social X (ex Twitter): "A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica 'Me gusta' a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo".