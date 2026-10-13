La oposición mide fuerzas en Diputados: buscará sesionar con temas sensibles para Javier Milei

Este jueves se celebra la sesión para avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, la ley de desendeudamiento y voltear el DNU 70. Tras el pronunciamiento de la Corte, que dejó en pie la ley de Tierras, además de una jugada libertaria de último momento, las chances de reunir el quorum disminuyen. En el Senado, Patricia Bullrich se vuelve a colocar en el centro de la escena, con Salud Mental. Además, arranca el debate por el Presupuesto 2027.

La oposición pone a prueba su poder de fuego este jueves en Diputados . Se celebra la sesión para avanzar con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, la ley de desendeudamiento y para voltear el DNU 70/23 . Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de este viernes, que volvió a dejar en pie la ley de Tierras, además de una jugada libertaria de último momento, las chances de reunir el quorum son cada vez menores . Un día antes, se pone en marcha el debate por el Presupuesto 2027. En el Senado se espera otra semana de baja intensidad, aunque podría haber novedades en los cambios a la ley de Salud Mental , con Patricia Bullrich como protagonista.

El fallo de la Corte Suprema que había puesto en marcha la derogación de la ley de Tierras contemplada en el artículo 154 del mega DNU precipitó la convocatoria a la sesión de este jueves. Las intenciones de Unión por la Patria, el FIT, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal eran llamar a una sesión para avanzar con los dos temas que forzaron tratar en comisión: la prórroga a la Emergencia en Discapacidad (que vence en diciembre de este año), junto con los proyectos de ley que buscan darle una r espuesta a los cerca de 20 millones de argentinos que registran algún tipo de deuda.

El pronunciamiento del máximo tribunal aceleró la convocatoria al debate, al que se sumó el olvidado mega decreto, que ya fue rechazado por el Senado poco tiempo después de su oficialización. El pronunciamiento de la Corte le dio un nuevo argumento a los bloques enfrentados a La Libertad Avanza para echar por tierra la normativa que deroga o modifica cerca de 300 leyes.

Así y todo, el panorama, para los opositores, no era alentador. Pese a que oficializaron la convocatoria, desconfiaban de que los gobernadores cercanos a la Casa Rosada hicieran bajar al recinto a sus diputados, para que habilitaran el quorum. Las miradas se posaron, sobre todo, en los salteños, tucumanos, catamarqueños, así como también en los cordobeses y santafesinos.

La Corte volvió a dejar en pie la ley de Tierras y se complica el quorum para la sesión.

Más de algún mandatario prefiere no enfrentarse a la Casa Rosada, así como tampoco echar por tierra el DNU que, entre otros ítems, derogó la ley de Alquileres o de Abastecimiento. Como sea, el segundo pronunciamiento de la Corte este último viernes, les dio un motivo a los "indecisos" para pegar el faltazo a la jornada: con la ley de Tierras nuevamente vigente, quedaron liberados de esa encrucijada. El costo político de la ausencia sería menos grave.

Más allá de que el pronunciamiento de la Corte pone en peligro la sesión, en la oposición lo vieron como un logro propio. “No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente!”, escribió el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, minutos después de conocerse la noticia.

LA LEY DE TIERRAS NO SE TOCA



La Corte Suprema acaba de dictar una medida que vuelve a suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba todos los limites a la extranjerización de tierras en la Argentina. La decisión se apoya en la tutela judicial efectiva… pic.twitter.com/kf249qhJPr — maxi ferraro (@maxiferraro) October 9, 2026

Con o sin quorum, la sesión cobrará relevancia. Y no solo porque los diputados aprovecharán la jornada para hacer expresiones en minoría desde el recinto en contra del presidente Javier Milei. Sino porque puertas afuera se celebrará la marcha universitaria, para volver a reclamarle al Ejecutivo que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario.

Todo esto luego de que también el viernes el juez federal Martín Cormick concediera el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional contra la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

Por otro lado, finalmente el martes arranca el debate en comisión del Presupuesto 2027. La comisión que lidera el libertario "Bertie" Benegas Lynch recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Al día siguiente, es decir el miércoles, se reanuda el debate por la ley de Malvinas y las intenciones del oficialismo son avanzar con la firma del dictamen, para dejar el tema listo para ser llevado al recinto.

La jugada libertaria

La Libertad Avanza hizo de las suyas para socavar la sesión opositora. Por un lado, hizo saber que convocaría a una sesión para la semana siguiente con Discapacidad y Endeudamiento incluidos en el temario. Así, le dio una tabla de salvación a los legisladores que no querían pagar el costo político de faltar a una sesión que incluía temas tan sensibles.

Pero a la vez, convocó a un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles. ¿El objetivo? Avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa que fue aprobada en el Senado, luego de que el oficialismo le quitara varios capítulos que generaron polémica. Entre ellos, aquel que –al igual que el DNU 70– derogaba la ley de Tierras.

Según dejaron trascender en las filas libertarias, las intenciones del oficialismo serían reintroducir el tema Tierras en ese proyecto, para fijar por ley algún tipo de límite a la venta en manos de extranjeros. De ser así, y de prosperar el tema en el recinto de la Cámara baja, el texto debería volver al Senado para su sanción definitiva.

El Senado reflota Salud Mental

Mientras que en Diputados se espera una semana de alta intensidad, en el Senado no hay sesión a la vista. En cambio, sí podría haber novedades en torno a la reforma de la ley de Salud Mental que impulsa el Poder Ejecutivo.

Bullrich se vuelve a poner en el centro de la escena. Senado

El texto fue debatido en comisión durante el mes de mayo, pero luego pasó al olvido, por falta de votos. Más acá en el tiempo, la presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con los ministros de salud de la provincia y de nación, Mario Lugones, para acercar posiciones. Y en los últimos días comenzó a circular un nuevo borrador de la ley libertaria.

En este contexto, según puso saber Ámbito, la exministra de Seguridad dará una conferencia de prensa este martes para explicar el documento final de Salud Mental. Será una nueva aparición pública de la senadora que cada vez se desmarca más del gobierno de Javier Milei.