La respuesta del Gobierno al anuncio de paro de la CGT: "Una pena que no quieran subirse al tren del progreso"

En el entorno presidencial no sorprendió el anuncio del paro. Es que consideran que los dirigentes gremiales: ” No la ven o no la quieren ver” y agregan ”es una pena que no quieran subirse al tren del progreso que implica abrazar las ideas de la Libertad”.