La tasa de homicidios llegó a mínimos históricos: bajó un 17% en el 2025

Las estadísticas fueron presentadas por el Ministerio de Seguridad. También hubo un descenso en la cantidad de robos.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Seguridad reflejaron un cambio de tendencia relevante en los principales indicadores del delito durante 2025 . En una presentación oficial, la ministra Alejandra Monteoliva informó que la tasa de homicidios dolosos descendió a 3,7 cada 100.000 habitantes , el registro más bajo de lo que va del siglo y el segundo año consecutivo en alcanzar un mínimo histórico dentro de la serie oficial.

Según el relevamiento interno, la caída interanual fue del 5,6% , al pasar de 4,4 en 2023 a 3,7 en 2025 . En términos absolutos, se contabilizaron 1.705 víctimas el año pasado frente a 2.047 registradas en 2023 . Durante la exposición, el Manuel Adorni siguió atentamente la presentación desde un costado del escenario.

La ministra explicó que el descenso no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró principalmente en las jurisdicciones alcanzadas por el Plan 90-10 , donde se explicó cerca del 70% de la baja total. En ese marco, el mapa crítico del delito letal se redujo de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025 , achicando el núcleo territorial donde se concentra el 90% de los homicidios del país.

Monteoliva señaló que la tendencia descendente se sostuvo durante los últimos dos años y vinculó parte de los resultados al despliegue del Plan Bandera en Rosario desde 2024 , donde se verificaron “ resultados significativos ” según la evaluación oficial. De acuerdo con la comparación entre 2023 y 2025 , el Ministerio estimó que se evitaron 322 homicidios .

El 70% de la caída tuvo lugar en las jurisdicciones alcanzadas por el Plan 90-10.

La funcionaria destacó además que la Argentina mantuvo por segundo año consecutivo la tasa de homicidios más baja de la región , según la comparación con estadísticas oficiales de países limítrofes y del resto de Latinoamérica .

En 2025, 15 jurisdicciones redujeron sus indicadores letales, lo que el organismo interpretó como una consolidación del descenso más allá de los distritos históricamente más críticos.

El caso de Rosario

En el caso de Rosario, las zonas con despliegue de fuerzas federales mostraron descensos aún más marcados. El informe preliminar indicó una baja del 22% respecto de 2024 y una reducción acumulada del 70% desde el inicio de la actual gestión, cifras que el Gobierno presentó como evidencia del impacto del refuerzo territorial en áreas de mayor conflictividad.

Presentación Seguridad 2 Los homicidios descendieron en el último año. Archivo

Monteoliva precisó que el 19% de los homicidios de 2025 estuvo vinculado al crimen organizado. Comparó ese dato con estadísticas de la ONU, donde el promedio mundial de homicidios asociados a organizaciones criminales se ubicó en 22%, mientras que en Latinoamérica ascendió al 51%, lo que colocó a la proporción local por debajo de ambos niveles.

Provincias con indicadores en baja

Durante la exposición, la ministra mencionó que Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires mostraron descensos en sus tasas de homicidios, acompañando la tendencia general registrada a nivel nacional. En Rosario, se reafirmó la baja del 22% en los homicidios dentro de las zonas patrulladas por fuerzas federales respecto de 2024.

El otro indicador relevante fue el de los robos simples y agravados. Tras varios años sin variaciones significativas, 2025 registró una caída interanual del 20,8%. La tasa pasó de 1.007 hechos cada 100.000 habitantes en 2024 a 798 en 2025, el valor más bajo de toda la serie oficial y el único comparable con 2020, cuando el confinamiento por la pandemia influyó de manera excepcional en los registros.

Monteoliva subrayó que la tasa de robos alcanzada en 2025 resultó similar a la de 2020, aunque sin el contexto sanitario que había distorsionado los números de aquel año. Según el relevamiento, la baja se extendió a todas las categorías que integran el indicador, lo que para las autoridades sugiere un descenso generalizado.

Presentación Seguridad 3 Los homicidios dolosos continúan en baja. Seguridad

Las cifras del delito común

Los datos forman parte del informe interno preliminar que el Ministerio utiliza antes de la consolidación definitiva de las cifras anuales. Según se indicó, el corte de 2025 mantuvo la tendencia de reducción sostenida observada desde el inicio de la gestión. La ministra afirmó que hubo una baja homogénea en robos simples y agravados en todas las jurisdicciones relevadas.

Como parte de la explicación, señaló que parte del desplazamiento del delito común se correspondió con un incremento de robos y estafas digitales, un fenómeno que el Ministerio monitorea en paralelo.

La presentación se realizó este jueves en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, ubicada en avenida Gelly y Obes 2289, donde las autoridades destacaron el impacto de los planes focalizados y la consolidación de una tasa de homicidios que, por segundo año consecutivo, se ubicó en el mínimo histórico del registro oficial.