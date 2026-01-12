Le suspendieron la cuenta de "X" en inglés a Javier Milei horas después de su lanzamiento y volvieron a habilitarla

El usuario jmilei_english fue desactivado temporalmente por incumplir reglas de la plataforma. Menos de una hora después fue reactivado, aunque no precisaron cuál fue el motivo que derivó en la suspensión.

La plataforma X suspendió momentáneamente este lunes la cuenta en inglés de Javier Milei horas después de haber sido lanzada oficialmente por el propio mandatario y por el equipo comunicacional del gobierno de La Libertad Avanza. Menos de una hora después, fue rehabilitada, aunque no se aclaró cuál fue el motivo original de la desactivación. La reacción del Presidente.

En horas de la tarde, la compañía propiedad de Elon Musk, multimillonario cercano al jefe de Estado libertario, ordenó la interrupción del usuario "jmilei_english", estrenado este mismo lunes, mediante un escueto mensaje en el que se señala: "Cuenta suspendida". Además, explican que la suspensión se debe a un incumplimiento de las reglas de la propia plataforma.

Sin precisar los motivos, bien podía tratarse de una interrupción permanente , definida como "la medida de control del cumplimiento más seria" que implica que una cuenta "quede oculta y que el infractor no pueda crear cuentas nuevas". Pero se trató de una medida temporal.

En el mientras tanto, luego de conocerse la suspensión, el Presidente utilizó su usuario oficial para repostear un mensaje de la cuenta Nuna del 90 (Milei2027) en el que asignaron responsabilidades al kirchnerismo. "Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron", dice la publicación.

"Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia, porque ni así van a evitar que los principales líderes del narcoterrorismo sigan cayendo", siguió el mensaje publicado en "X" en el que se hace alusión a la captura de Nicolás Maduro. "El crimen ya no queda impune" , cerró.

Tras la reactivación, la cuenta publicó un mensaje de regreso, en inglés: "WE ARE BACK!", celebraron.

WE ARE BACK! — Milei in English - Official Account (@jmilei_english) January 12, 2026

Las reglas de "X"

Las reglas inviolables que rigen en “X” para el uso del servicio se concentran en cuatro puntos: Seguridad, Privacidad, Autenticidad y Publicidad de terceros en contenido de video. Aunque desde la plataforma no aclararon cuál fue el que, temporalmente, violó el usuario "jmilei_english".

El primer aspecto prohíbe la publicación de discurso violentos, las entidades violentas y de incitación al odio, la circulación de contenido vinculado a explotación sexual infantil, el abuso/acoso, la conducta de odio, los perpetradores de ataques violentos y los mensajes que promuevan el suicidio.

Tampoco se permite postear contenido multimedia delicado “excesivamente violento” ni “compartir contenido violento o para adultos en videos en directo o en imágenes de encabezado” o “contenido multimedia que muestre violencia o abusos sexuales. Misma restricción rige para productos o servicios ilegales o ciertos productos o servicios regulados.

El segundo punto se refiere a la publicación de información privada de otras personas (número de teléfono o la dirección de su domicilio, etc) sin su autorización y permiso expresos. "También prohibimos amenazar con exponer información privada o incentivar a otros a hacerlo", advierte la plataforma. Lo mismo ocurre con el posteo y la republicación de fotos o videos íntimos de una persona "que se produjeron o distribuyeron sin su consentimiento".

Otro motivo de violación de la privacidad hace alusión al intento de usar contraseñas, claves, credenciales para iniciar sesión o para tener acceso, añadir, eliminar o modificar la información privada o las funciones de la cuenta de cualquier cuenta de X que no sea tuya.

En cuanto a la Autenticidad, la plataforma indica que está prohibido la manipulación de los servicios "con la intención de amplificar o suprimir información artificialmente, así como tampoco participar en comportamientos que manipulen o interrumpan la experiencia de las personas en X." Tampoco está permitido "manipular o interferir con elecciones u otros procesos cívicos" ni crear "identidades engañosas".

La prohibición abarca también a la publicación de "contenido multimedia falso y alterado" que "probablemente causaría daño". Y no se puede incumplir "los derechos de propiedad intelectual de otros, incluidos los derechos de autor y la marca".

El cuarto y último punto señala que está prohibido "enviar, postear ni mostrar ningún tipo de contenido de video, en o a través de nuestros servicios, que incluya publicidad de terceros, tales como anuncios de videos pre-roll o gráficos patrocinados, sin nuestro consentimiento previo".