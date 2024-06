Ley Bases: un triunfo anhelado por el Gobierno, que lo compromete a resultados

Quedan dos destinos: comprobar los efectos económicos a mediano plazo de la aprobación de las reformas y conocer hasta dónde legislará el Poder Judicial. Los amparos contra el régimen fiscal (principalmente el impuesto a las Ganancias) se da por sentado y el rol de los jueces será similar a lo que se está aplicando en la actualidad con la judicialización del DNU 70/2023. Además, se espera reacción sindical: trabajadores del aceite y el petróleo ya anunciaron medidas.

En una Cámara de Diputados llena de abogados, sobraron las posiciones antagonistas sobre la legitimidad de la aprobación. Como muestra quedan las expresiones de dos miembros de los bloques considerados dialoguistas. El federal Juan Brugge consideró que "la Constitución es una ley de principios, no es un reglamento” y entendió que las reformas del Senado no desestimaron ningún artículo porque "no se concluyó el proceso en esa Cámara revisora". Lo contrarió el radical Fernando Carbajal, quien indicó que "la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de la bicameralidad, que está contemplado en el artículo 81” y sintetizó que “está muy claro que el Gobierno y sus aliados buscaron cuál es el objetivo político para, desde ahí, buscar la interpretación judicial". Dentro de los aliados se encuentra más de la mitad de su bloque.

Victoria Villarruel Diputados Ley Bases.jpeg La vicepresidenta Victoria Villarruel y el senador libertario Esteban Bartolomé Abdala en Diputados, a la espera de la votación de la Ley Bases. Mariano Fuchila

El día después

Con inusual antelación, la actividad de las comisiones de Diputados ya tiene agenda programada: el secretario de Comercio y entidades industriales debatirán políticas de importación; representantes de la salud pública y privada pedirán una "evaluación de medidas para afrontar la realidad"; se discutirán regulaciones sobre apuestas virtuales. Desde el bloque libertario, ratifican que insistirán en la agenda de seguridad, que tiene cuatro proyectos con avanzado tratamiento en plenarios de discusión.

En primera medida, el radicalismo ya había solicitado una sesión por la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente para el próximo 3 de julio. Desde el oficialismo, que adelantó hace un mes su rechazo y hasta un eventual veto presidencial, ahora ponen en duda su voto negativo: el déficit se puede negociar. Aún la Cámara baja no trató el rechazo del DNU 70/2023, que ya fue votado en negativo en el Senado pero sigue en vigencia. “Con el DNU se hicieron los boludos y ahora tienen una reglamentación que reemplaza muchas de esas cuestiones”, se lamentaba una diputada peronista.

“Estamos abroquelados, con buena presencia en nuestras reuniones donde se dan discusiones muy nutritivas, pero nuestra posición es difícil porque quisiéramos estar levantando la mano para hacerle la vida mejor a la gente”, señaló una legisladora de Unión por la Patria esta noche, pero pudo haber sido en enero. El PRO, sumergida en una interna por la posibilidad de diferenciarse para el 2025, promete una tenue separación de La Libertad Avanza.

Debate Diputados Dialoguistas Diputados federales, peronistas y radicales debaten durante la sesión. Mariano Fuchila

Un principio de construcción de mayoría opositora puede aparecer desde el tridente de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, cuyos gobernadores sellaron esta semana un gesto de empoderamiento de la administración nacional: Martín Llaryora habló de “crear una nueva agenda”; Maximiliano Pullaro pidió por “las obras necesarias”; Rogelio Frigerio pronosticó que “empieza otro capítulo”. Todos ellos están convocados al Pacto de Mayo que será el 9 de julio.

Más lejos aparece el debate por el Presupuesto 2025, discusión agendada para septiembre y que resulta fundamental para la previsibilidad. Ya no de las empresas extranjeras que eventualmente podrían invertir, sino para los distintos sectores que hacen posible el funcionamiento nacional, luego de un año de congelamiento y discrecionalidad.