El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para sancionar a funcionarios que incumplan con el déficit cero

El Gobierno enviará “en las próximas horas” al Congreso el proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que incumplan con el déficit cero . La medida había sido anunciada a principios de agosto durante la cadena nacional.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , dio detalles este jueves sobre la medida en una conferencia de prensa, que fue anunciada a principios de mes por Javier Milei.

El portavoz sostuvo que esta normativa tiene como objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”.

Además, sostuvo que, si se aprueba, “quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios” y en el caso de las prórrogas presupuestarias, “deberán mantener como mínimo un resultado equilibrado”.

En ese sentido, resaltó que quedarán prohibidos los gastos por fuera de la cifra confirmada: “Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados”, sumó.

Congreso Diputados.jpg Si el Congreso sanciona la iniciativa, la vigencia será "el día siguiente de su publicación". CAC

“También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos”, precisó Adorni.

Sobre las normas que violen lo dispuesto, las mismas “serán nulas de nulidad absoluta”: “No podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto”.

Por último, el vocero sostuvo que si se aprueba el proyecto de ley, “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley”. Para eso se incorporarán las figuras delictivas específicas en el código penal.

Si el Congreso sanciona la iniciativa de oficialismo, la vigencia será "el día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia”, aseguró.

