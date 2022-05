Margarita Stolbizer apuntó contra Macri: "Se reunía con Milei mientras insultaba a Vidal y a Larreta"

En diálogo con el programa radial Ruleta Rusa, la dirigente opositora añadió: "El oficialismo no ha reunido un número propio para sesionar. Complica y paraliza la gestión de Gobierno".

Luego de que se resolviera no incluir al liberal en Juntos por el Cambio, Stolbizer ratificó su rechazo al economista y también cuestionó al líder del PRO: "Macri está más cómodo cerca de (Javier) Milei que de (el gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales. Mientras Milei insultaba a Vidal y a Larreta, Macri se juntaba con él. Me preocupa, claro".

Para la diputada nacional, "es casi una obligación mantener esta unidad" frente al Gobierno actual, al que calificó de "malo". "No creo que haya margen para que surjan divisiones", enfatizó a modo de mensaje a las partes que componen la principal alianza opositora.

Además, la líder del GEN denunció un quiebre en lo institucional tras cuestionar los tiempos del Congreso Nacional. "Así como la Corte tarda 16 años en resolver, no puede ser que en mayo el Congreso no haya empezado, prácticamente, a funcionar", apuntó y sumó: "No creo que necesitemos tanto tiempo para hacer una nueva ley".

En la misma línea, adjudicó la pasividad en el Parlamento a la hora de dar tratamiento al listado enviado por el mandatario Alberto Fernández en sesiones extraordinarias a la interna del Gobierno. "La interna de Gobierno es tan fuerte que el Presidente (Alberto Fernández) no pudo sacar ni una, pese a que algunas eran leyes con mucho consenso", apuntó.

Por último, en torno a la puja del oficialismo con la Corte Suprema de Justicia por la conformación del Consejo de la Magistratura, Stolbizer respaldó al máximo tribunal al tiempo que señaló que el presidente del cuerpo, Horacio Rossati, "no hace acción para beneficiarse a sí mismo".

"Comparto con la Corte que algunos artículos son inconstitucionales, sobre todo los artículos que se refieren a la constitución del Consejo", indicó, y concluyó: "Los miembros que representan a tres estamentos deben estar equilibrados, no debe uno impedir la acción del otro".