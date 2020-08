El mensaje de Carrió al macrismo en la interna de Cambiemos

https://twitter.com/elisacarrio/status/1296101039100366850 Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización. pic.twitter.com/QKWuwRxWh0 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 19, 2020 Twitter">

Justamente, Macri avaló la movilización desde Europa. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", publicó en su cuenta de Twitter.

Tal como informa hoy Ámbito, el mensaje de Mauricio Macri desde Zurich sobre la marcha anticuarentena con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impactó también en las oficinas del gobierno porteño en la calle Uspallata. La inclusión de la palabra “libertad” fue interpretada cerca de Horacio Rodríguez Larreta como “fuego amigo” desde Suiza, un intento de diferenciación del ex presidente en relación a la tregua que el jefe de gobierno porteño sostiene con Alberto Fernández y Axel Kicillof para consensuar cada nueva prórroga de la cuarentena en el marco de la pandemia.

La diferencia de estilos, y hasta de visión política, llevaron a incluso al sector de “palomas” representadas por los dialoguistas María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, entre otros, a contemplar la posibilidad de competir con listas propias contra el macrismo de paladar negro en las PASO del próximo año. Después de la manifestación convocada por la presidente del PRO, Patricia Bullrich, por Marcos Peña y Hernán Lombardi, en medio del pico de contagios y riesgo de colapso del sistema sanitario por el coronavirus, se aceleraron los contactos para comenzar a trabajar en una apertura de Juntos por el Cambio que se desmarque de los “halcones”.

“Macri como producto electoral está terminado. Hoy registra 51% de imagen negativa y apenas 29% de positiva. Asó no tiene forma de ser candidato ni encabezar una boleta el año próximo”, evalúa ante Ámbito Financiero un ex funcionario de Cambiemos que ocupó despacho en la Rosada hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, y en caso de que el ex presidente apueste a una candidatura a diputado nacional por la Capital Federal para obtener fueros, el ala moderada de Juntos por el Cambio está dispuesta a librar la batalla con una lista alternativa que le compita en las PASO. En esa primaria, donde el ex Presidente podría impulsar a Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, las “palomas” de JxC apuestan a conformar una boleta encabezada por Vidal y Monzó.

Una encuesta de la consultora “Marketing y Estadística” arrojó esta semana datos auspiciosos sobre la penetración de la figura de Larreta en la provincia de Buenos Aires a partir de la nacionalización de su imagen en el marco de la pandemia. En ese distrito se venía expandiendo, antes del coronavirus, Diego Santilli junto a otro lote de peronistas vidalistas como Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados. Ritondo en uno de los principales articuladores políticos con el Frente de Todos a través de Sergio Massa y Máximo Kirchner, animando la interna del bloque opositor con el radical Mario Negri. El legislador cordobés, soldado de Macri hasta 2019, celebró un zoom junto a Ricardo López Murphy y evalúa ahora ser candidato a senador nacional por Córdoba como parte de la oposición dura a la Casa Rosada.

El mensaje de Twitter emitido por Macri desde Zurich fue interpretado en el seno de Juntos por el Cambio como una demarcación de límites y demostración de fuerza propia dirigido a Larreta. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", posteó el ex presidente. La alusión a la “libertad” en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en la Ciudad de Buenos Aires fue leído como un reproche a la decisión administrativa del jefe de gobierno porteño de alinear el confinamiento con las políticas sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Pero el “fuego amigo” de Macri desde Europa no sólo afecta a Larreta. El radical Gerardo Morales tiene a Jujuy al borde del colapso sanitario. El gobernador norteño sostuvo en relación al viaje del ex presidente que "cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar". Otros dirigentes opositores minimizaron sin embargo el rol de Macri. "La crítica que recibió es que es el líder de la oposición y se fue. Yo no estoy seguro de que él quiera ser líder de la oposición", planteó Martín Yeza, intendente de Pinamar de Juntos por el Cambio. El mismo planteo ya lo habían hecho, de diferentes modos, el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.