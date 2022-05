Máximo Kirchner encabeza un acto junto a la militancia del PJ Bonaerense.

Máximo Kirchner participó el sábado último de un homenaje por el 103° aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón que se realizó en Los Toldos. Luego de realizar una recorrida por el Museo Provincial Casa Evita, Máximo destacó se refirió a la importancia de la "abanderada de los humildes".

"Me pregunto si a Eva se le cruzó por la cabeza lo que iba a ser su historia más allá de su propia vida. Y creo que hubo un factor fundamental en ella que no sé si pensó en la historia y en el futuro y en cómo sería recordada. Pero sí pensó en la historia que había vivido, en las desigualdades que había vivido y actuó en el presente. Tenemos la tendencia de recordarla a Eva y asociarla a la palabra “pasión”, “corazón” pero también estaba la otra Eva, inteligente, cerebral, constructora política. Creadora del partido peronista femenino".

"Muchas veces ha habido tendencia, desde las afueras del peronismo, de querer situar cierta cuestión: peronismo, evitismo, y así le vamos agregando “ismos” para que nos busquen dividir. Y fueron Eva y Juan y fue la gente particularmente porque creo que hasta ese 45 los dirigentes prácticamente que tenía el peronismo eran desconocidos. No estaban en los diarios, en los diarios estaban otros pero, hubo una unidad que le dio plafón a la dirigencia que fue la unidad de la gente y la unidad de lo que se buscaba. Y el cansancio de un pueblo de no tener derechos, de ser maltratado no sólo económicamente sino de ser maltratado humanamente".

Y agregó, "como prueba, quizás más clara de ese maltrato fue lo que hicieron con Eva después de muerta y después del golpe a Perón....imagínense el odio de esos pocos que habían tenido que ceder sus privilegios ante la construcción de mayorías que habían hecho Eva y Juan".