Nancy Dupláa, en llamas por la victoria de Milei en las PASO

La actriz Nancy Dupláa no se privó de opinar del resultado de las PASO del pasado domingo, y descargó su furia por el triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei .

Los durísimos posteos compartidos por Dupláa

“Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, reza el primer posteo compartido en sus historias de Instagram, que pertenece a la cuenta de la red social conocida como Twitter por parte del usuario @etupito.

“Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”, fue otro de los posteos.

Son conocidas las declaraciones de Milei en contra de los derechos del colectivo LGTB, y la polémica propuesta de vender órganos, que son abordadas por los posteos en cuestión.

Otras voces de rechazo a Milei

Dupláa no fue la única que se manifestó sobre las últimas elecciones. Lali Espósito, quien pese a estar en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en el país y tras conocerse los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, se expresó: “Qué peligroso. Qué triste”, lo que le generó respuestas agresivas de los militantes libertarios.

También en el marco del análisis de las PASO, Pampita habló en LAM (América) y aseguró: “Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad".

"¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, planteó.