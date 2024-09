"No tengo miedo de que me echen", afirmó uno de los diputados radicales que se alineó con Milei

Martín Arjol , uno de los diputados radicales apuntados por apoyar el veto de Javier Milei a jubilaciones, afirmó este sábado que no tiene miedo que lo echen de la UCR. "Hay como una doble vara en el radicalismo, pareciera que algunos en virtud de apellidos tienen ciertas prerrogativas y otros no", acusó en referencia al presidente de su partido, el senador Martín Lousteau .

"Miedo de que me echen no tengo" , aseguró Arjol en declaraciones radiales. Luego de que él y cuatro diputados de la UCR apoyaron el veto presidencial, desde el sector encabezado por Martín Lousteau y Facundo Manes impulsaron una resolución para suspender la afiliación partidaria de este grupo y someterlos a un comisión de ética que podría resolver expulsarlos.

Precisamente, Arjol admitió que apoya al gobierno de La Libertad Avanza. De hecho, no sólo se sacó selfies con Javier Milei , sino con el ministro de Defensa, Luis Petri. Para justificar esta posición, el diputado sostuvo que "si la gente está aguantando el tránsito de esta dificultad de salida del país, es porque quiere un cambio verdadero y para siempre. Y ahí nosotros estamos acompañando".

Luego agregó: "Acá no hay ningún tipo de oportunismo porque vos me podés decir en el momento difícil que atraviesa la Argentina ¿no sería mejor esperar, especular, esperar, ver qué pasa? Bueno, yo no soy de esos dirigentes".

A favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas

La intención de privatizar la línea de bandera por parte del Gobierno no es una novedad. Lo intentó con la Ley Bases, pero tuvo que incluirla dentro de una lista de empresas públicas no vendibles. Pero poco después, comenzó un proceso cada vez más acelerado de crear las condiciones para, al menos, tercerizarla.

Al respecto, Arjol dijo: "creo en la privatización de Aerolíneas". Luego explicó su postura: "Yo creo que el Estado no tiene por qué manejar los aviones, hay que obviamente liberar los cielos, que haya posibilidad de libre competencia", afirmó el diputado.

En esa línea, defendió la iniciativa del gobierno. Asegura que "va a producir mayores vuelos y en definitiva no vamos a terminar pagando el déficit de Aerolíneas con el IVA que paga cada uno de los argentinos para que algunos puedan volar barato". Sin embargo, dijo que la privatización debe pasar por el Congreso.