Nuevo paro de trenes: La Fraternidad puso fecha para otra medida de fuerza

"No queremos aumento salarial, sino empatarle a la inflación", señaló el secretario general de la organización sindical, Omar Maturano.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano , defendió la medida de fuerza de los maquinistas de reducir la velocidad de las formaciones ferroviarias al señalar que "el sueldo está congelado desde hace cuatro meses y eso no se puede aceptar".

Trabajadores ferroviarios no cesan en su reclamo salarial

El dirigente sindical se quejó de los magros aumentos salariales que recibieron en los últimos meses: "Fue como una dádiva, porque casi que no nos dieron nada. No quieren reconocer la inflación. El sueldo está congelado desde hace cuatro meses. Nosotros no podemos aceptar estas cosas".