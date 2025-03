Oscar Zago tras su pelea a golpes en el Congreso: "El oficialismo buscaba que me levantara para dejar sin quorum la sesión"

En referencia al momento de furia con Almirón, Zago explicó que se "dejó llevar" pero que "no tendría que haber reaccionado de esa manera" ya que el Gobierno "buscaba eso, que yo me levantara de la banca para dejar sin quorum".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EstradaEmiliano/status/1899934176456945665&partner=&hide_thread=false Lo sacaron a Zago a la fuerza del recinto. La votación se cayó por un voto. Nunca visto lo que pasó hoy en Diputados. La locura es total pic.twitter.com/J8dFaOfvTW — Emiliano Estrada (@EstradaEmiliano) March 12, 2025

Luego, Zago analizó el accionar de Menem, quién decidió suspender la sesión tras el escándalo protagonizado por los diputados: "Muy mal (Martín) Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione”, señaló en una entrevista con A24.

"Tuvimos toda una jornada intensa, con idas y vueltas, había temas que no gustaban. Fue una sesión no pedida por el oficialismo y la verdad que no gusta cuando te ponen un montón de temas, pero con hechos de trascendencia y que nosotros no lo ponemos en discusión. Ahí me parece a mí que están muy preocupados en La Libertad Avanza", ahondó.

Además, el legislador del MID cuestionó el accionar de los funcionarios cercanos al Presidente. "Están comprometiendo mucho al Presidente de la Nación", aseguró.

Luego, Zago concluyó: "Hay algunos que deben estar involucrados en los hechos de estafa cripto, seguramente, y están muy preocupados. No me cabe ninguna duda. Yo me doy cuenta de que lo están. Quieren que no avance una causa, una investigación sobre eso".

La pelea entre Oscar Zago y Almirón

Mientras en las afueras las Fuerzas de Seguridad reprimían la marcha de jubilados, dentro del recinto legislativo, luego de varias horas de debate, la oposición logró aprobar la creación de una comisión investigadora de la estafa cripto $LIBRA. Tras esto, los diputados de Unión por la Patria, de la mano de Victoria Toloza Paz, fueron por más y llevaron al recinto dos nuevas propuestas.

La exministra de Desarrollo Social propuso tratar un emplazamiento para "normalizar" la conformación de la Comisión de Juicio Político y, en paralelo, votar un proyecto de ley para ponerle fin a las facultades que le delegó el Congreso al presidente Milei a través de la ley Bases, sancionada a mediados del 2024.

Ambas propuestas generaron un fuerte rechazo en el sector libertario del Congreso. Sin embargo, para sorpresa del propio oficialismo, un grupo de exmiembros de LLA, entre los que se encontraban Zago, Marcela Pagano y Rocío Bonacci, decidieron quedarse en sus bancas para habilitar el tratamiento de ambos emplazamientos.

Tras esta decisión la bancada de LLA no esperó para hacerse escuchar y le reclamó vehementemente a Zago, Pagano y Bonacci que abandonen sus asientos para hacer caer el quórum. En respuesta a esto, las diputadas le arrojaron agua. "Nos tiraron agua por pedirles que se levanten, esto es imperdonable", se quejó la libertaria María Celeste Ponce en "X".

Pero el conflicto, lejos de terminar, se profundizó. Tras algunos minutos de gritos, y cuando la Cámara baja se aprestaba a votar la "normalización" del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político con Pagano como titular, Zago y Lisandro Almirón se trenzaron a golpes de puño en los pasillos del recinto.

Tras el alterado, que duro algunos segundos, Menem reaccionó y decidió suspender el debate bajo el argumento de la falta de quórum. La decisión fue tomada justo en el momento en que el el tablero marcaba 128 presentes, número insuficiente para llevar adelante el debate. La decisión de la figura oficialista generó un fuerte rechazo en diferentes miembros del bloque UP, entre ellos Máximo Kirchner, Carlos Castagneto e Itai Hagman, quienes se acercaron corriendo hacia donde se encontraba Menem para reclamarle que se retome el normal funcionamiento del recinto.