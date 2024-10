PJ: Axel Kicillof enfrenta 72 horas clave en medio de la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

"Este escenario nos compromete a una convocatoria amplia, con participación de todos los sectores afines, sin alentar divisiones, con la humildad de reconocer errores y recogiendo las enseñanzas del pasado reciente: no es con personalismos que vamos a encaminar la recuperación de la confianza ciudadana", advierte el texto avalado por Hector Daer y Carlos Acuña. "Es preciso iniciar un proceso de genuina renovación, asumiendo que solo con nombres propios no alcanza", agregan.

Ricardo Quintela no se baja

El gobernador de La Rioja, Quintela, también estaba convocado a Berisso. Prefirió no asistir para no herir susceptibilidades y enturbiar el acto de Kicillof. El mandatario bonaerense estuvo en agosto en territorio riojano para el acto de jura de la nueva constitución provincial junto a un amplio abanico del peronismo. Desde entonces se cuida de no manifestarse sobre la interna del PJ. ¿Romperá hoy el silencio? Habrá sin embargo gestualidades. En el acto estará Santiago Cafiero, exjefe de gabinete de Alberto Fernández y uno de los principales blancos de críticas de La Cámpora durante la anterior gestión. Tal vez el inspirador de la frase "funcionarios que no funcionan" que actuaba como látigo kirchnerista contra la presidencia anterior.

Quintela, lejos de bajarse, logró ayer el aval del PJ del Chaco para su lista "Federalismo y Justicia" con la firma de Jorge Capitanich, que fue designado por Kicillof al frente del Centro de Estudios Federales del Banco Provincia. Con el apoyo de los peronismos de su provincia, Salta, San Luis y Misiones, el riojano completó en principio los requisitos exigiros por la junta electoral del PJ que conduce Juan Manuel Olmos. El aval de Capitanich a Quintela, que también firmó para avalar la lista del PJ "Primero la Patria" de Cristina, dejaría más de tres millones de afiliados del PJ de todo el país a acudir a las urnas el 17 de noviembre para definir la jefatura del partido.

Cristina y la lapicera

Desde La Plata aseguran que el único adversario de Kicillof es Javier Milei y que el discurso apuntará a la unidad de todos los sectores. El gobernador aspira a ampliar las fronteras del peronismo para lograr una construcción política para poder derrotar en las urnas a Javier Milei con mayor volumen que el kirchnerismo. Esta semana se comunicó por teléfono con Quintela y reunió a su mesa política. El principal interrogante es que margen de autonomía electoral tiene Kicillof si es que decide emanciparse de la construcción política del cristinismo.

Tras la fallida experiencia de Alberto Fernández, el control de la lapicera para la confección de las listas del próximo año, y también para la sucesión de Kicillof en la gobernación, comienzan a tensionar al peronismo. El kirchnerismo convocó su propio acto en la Federación de Box a partir de las 19 bajo la organización de sectores del PJ de la Ciudad. El evento comenzará cuando termine el discurso de Kicillof y hasta anoche, los organizadores, no daban por descartada la posibilidad de que asista Cristina Fernández de Kirchner.