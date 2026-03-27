Quién es Gabriela Zangaro, la nueva titular de la Oficina Anticorrupción

Es especialista en Derecho Penal e ingresó tras la salida de su antecesor Alejandro Melik, aceptada por el ministro Juan Bautista Mahiques. Previo a su llegada a la OA, cumplía un cargo desde hace más de 20 años en la Ciudad.

El Gobierno definió en las últimas horas el ingreso de Gabriela Zangaro como la nueva titular al frente de la Oficina Anticorrupción , luego de la salida de su antecesor Alejandro Melik . La mujer es abogada especialista en Derecho Penal y cuenta con una larga trayectoria a la par de su formación en varias instituciones nacionales. Desde 2003 se desempeñaba como jueza en la Ciudad de Buenos Aires.

Su antecesor al frente de la OA, Melik, había asumido en diciembre de 2023 y dejó el cargo con fecha formal al 13 de marzo. En el texto oficial, desde el Gobierno agradecieron “los servicios prestados” durante su gestión. Mantenía un vínculo cercano con el ex ministro Mariano Cúneo Libarona y se había desempeñado previamente en el ámbito penal.

Zangaro se recibió de abogada en 1994 por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene un doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales , en la Universidad del Salvador. Desde noviembre de 2003 se desempeñaba como Jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , de acuerdo a la web oficial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y tenía a cargo del Juzgado nro. 22.

gabriela zangaro Desde noviembre de 2003 se desempeñaba como Jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y el Gobierno designó a Gabriela Zangaro

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con una reconfiguración de su equipo y oficializó la designación de una nueva titular en la Oficina Anticorrupción, tras la renuncia de Alejandro Melik. La medida quedó plasmada en el decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este viernes.

Su paso por el organismo tuvo uno de sus momentos más visibles en el marco del caso $Libra, cuando impulsó una resolución que recomendó interpretar la conducta del presidente Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”, tras una investigación administrativa.

En paralelo al nombramiento de Zangaro, el Ministerio de Justicia avanzó con otro nombramiento relevante. A través del decreto 195/2026, se designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, cuya salida se formalizó el 6 de marzo.