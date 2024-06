Repitencia: el Gobierno bonaerense dará una conferencia de prensa para dar detalles del nuevo sistema

Alberto Sileoni detallará cómo funcionará el nuevo esquema de no repitencia en los secundarios.

Eliminan la repitencia en la provincia de Buenos Aires: cómo será el nuevo sistema

Sileoni detalló que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año -en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período-, sino solo las que haya desaprobado.