Represión en el Congreso: gasearon en la cara al diputado de izquierda Alejandro Vilca

Está escribiendo este tuit la compañera que me está acompañando en la guardia oftalmológica. Donde estoy esperando ser asistido luego de los gases de la Policía de Bullrich a los jubilados. ¡Orgullo de estar con ellos todos los miércoles, basta de represión y hambre a los… pic.twitter.com/3Ymu8cmiPy

El tuit de Lilia Lemoine luego de que Alejandro Vilca fuera gaseado

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se refirió al ataque Alejandro Vilca mediante la red social X y festejó el accionar de la policía.

"¡¡¡Gasearon a Vilca!!! Mal la Policía. Era con agua y jabón", expresó la legisladora.

— Lilia Lemoine (@lilialemoine) April 16, 2025

A su vez, luego manifestó: "Militantes de izquierda me rociaron el cuerpo y la cara con una mezcla de nafta y alcohol; tuve una keratitis leve, pero podría haber perdido la vista. NO HUBO CONDENA PARA LOS DELINCUENTES que lo hicieron, aunque fueron detenidos... la jueza arregló con la fiscal Scanga (bah, le dieron la misma condena que a un youtuber por no usar el pronombre correcto de una chica trans)".