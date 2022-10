Ricardo Alfonsín: "La UCR no tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO"

En la misma línea, habló de las críticas del comité central del radicalismo tras los dichos de Manes: "Me llama la atención las reacciones del partido contra Manes porque ha dicho cosas que son de público conocimiento. Me parece que los radicales deberían exigir que se discuta en el interior de JxC, no debería transformarse en un cuartel donde no se puede discrepar".

"Eso no es bueno para el partido, la política ni la democracia. Hay que discutir todas las cosas y nadie debería enojarse por tener una mirada crítica de las cosas que se hicieron en 2015", puntualizó.

alfonsin.jpg

Con respecto al debate en torno a la suspensión de las PASO, Alfonsín expresó: "No sé cuál es el mejor mecanismo, lo cierto es que lo que interesa es que deben estar claras las posiciones de cada uno de los partidos. La UCR y el PRO tienen muy pocas coincidencias, entonces, ¿Qué hacemos juntos?. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos los radicales, pero la eluden. De esta manera continúa generándose alianzas entre cosas que nada tienen que ver entre sí".

Asimismo, envió un mensaje al ex presidente Mauricio Macri: "Nosotros no somos un país fracasado, dependen los parámetros que uses para hacer una adjetivación de ese tipo".

Además, trazó un paralelismo entre las políticas implementadas por Carlos Menem y Macri: "Miremos la historia, lo que pasó en los 90 y lo que ocurrió desde 2015 a 2019. Desde mi punto de vista, con ese tipo de proyectos los principales problemas de los argentinos no sólo no se resuelven sino que empeoran. Si la sociedad decide otra cosa, que vote otra cosa".

Por último, Alfonsín reafirmó las diferencias con Juntos por el Cambio y expresó una distinción a la hora de ver trazar el rumbo de la Economía.

"De la Economía dependen cosas muy importantes como las condiciones de vida de la gente. ¿Las debe decidir el mercado, el sector privado? Yo creo que no. El mayor progreso económico se produjo en los momentos en los que el Estado tenía una gran importancia", culminó.