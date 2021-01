En reunión con Alberto, Belocopitt pidió retrotraer suspensión de aumento a prepagas

Belocopitt dijo que Fernández le prometió "analizar" su reclamo y aclaró que "no confirmó nada" acerca de una decisión final sobre el tema.

“Yo ahora tengo que ir a una reunión para informarle a todas las cámaras. Del sector privado de la Salud siempre va a haber espíritu de diálogo y de colaboración como lo hemos venido haciendo todo el año”, indicó.

El también dueño de la prepaga Swiss Medical detalló que además propuso "caminos alternativos" al aumento, como "beneficios impositivos" para la empresas del sector y la restitución de los ATP que el Estado dejó de abonar en los últimos meses.

Además, Belocopitt se llevó la tranquilidad de que no hay en el Gobierno planes para reformar el sistema privado de salud. "Fue una reunión amplia, muy larga en la que tocamos varios temas. Pero sobre todo la tranquilidad que me transmitió el Presidente que no hay en la carpeta ni en la agenda del Gobierno ningún plan como hemos escuchado en las últimas horas respecto a estatización, nacionalización y demás".

"Al contario, que él cree en el sistema privado de salud, que cree que el sistema privado de salud de la Argentina es muy bueno y que por supuesto cree que hay cuestiones que hay que mejorar", sentenció.