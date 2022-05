Vizzotti descartó cuarentena por suba de contagios de coronavirus

De esa manera sostuvo que “no hay ninguna posibilidad de que no haya covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

Por eso ante el avance de los contagios aseguró que “no hay posibilidad de nuevos cierres” por lo cual el Gobierno tampoco está planificando algún tipo de restricciones.

El aumento de contagios se está produciendo en todo el país y para la ministra, por el alto nivel de vacunación no habría que volver a situaciones de confinamiento.

“La estrategia de la mayoría de países del mundo, entre ellos la Argentina, es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, insistió la ministra y agregó que “tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos en la atención”.

La última semana se reportaron 47 muertes, en este caso un número menor al de la anterior en la cual fallecieron 76 personas.

Otro dato es que los internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), se mantiene en un número estable con 41,2% de ocupación con un leve aumento a 300 casos .

El Ministerio de Salud ya no reporta los casos por distritos ni tampoco la cantidad de testeos para tener una visión de la cantidad de casos positivos.

La semana pasada, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós alertó sobre “una nueva ola” al informar que “de 200 casos de coronavirus diarios promedio hace cuatro semanas se pasó a más de 1.200 actuales” y que “probablemente se trate del inicio de una nueva ola”. Para el ministro porteño la suba de contagios “se da por muchos motivos, primero por la aparición del frío, esto hace que llevemos las actividades al interior y ventilemos menos; la segunda causa es que están circulando en la Ciudad y en el resto de Argentina las nuevas variantes de ómicron”. Quirós remarcó que “tenemos que volver a cuidarnos, sobre todo en interiores cuando hay poco flujo de aire y estamos mucho tiempo es importante usar el barbijo todo el tiempo que podamos”. En el mismo sentido que Vizzotti, el ministro aseguró que “no esperamos más restricciones en torno a la pandemia porque el nivel de protección inmune es muy alto, y los casos son leves y ya no se acompañan de gravedad”.