Se agrava el conflicto aeronáutico: el gremio de Pilotos anuncia que incrementará las medidas de fuerza

En un comunicado difundido en X (exTwitter), APLA llamó a sus afiliados y no afiliados que trabajan en Aerolíneas Argentinas a mantener la lucha y los reclamos. " El conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados (apercibimientos, suspensiones, despidos) se encuentren en sus puestos laborales y se retrotraigan esas medidas disciplinarias", afirmaron.

Ante un escenario tan adverso, donde el Gobierno sólo aumenta la tensión contra los gremios, APLA adelanta que no abandonarán los reclamos y alienta a los trabajadores para un pelea que será larga y difícil, con final abierto . "Sigamos la lucha. Seguramente las medidas de acción gremial se irán incrementando en impacto y diversificando en su metodología. Estemos atentos. Nos necesitamos todos y cada uno. Sigamos así".

Federico Sturzenegger criticó la huelga de pilotos: "Paran porque no les dieron los asientos en Business"

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó fuertemente el paro de aeronáuticos en declaraciones radiales: " Los pilotos tienen una serie de prerrogativas entre las cuales una es volar toda su familia en Business", ironizó el funcionario sobre los reclamos del gremio y luego agregó que es un "excelente momento" para avanzar con el proyecto de privatización de la aerolínea.

"No se justifica el déficit de Aerolíneas Argentinas porque pueden cobrar lo que quieren. El aumento salarial va a ser de 0% porque ellos tienen la capacidad de ahorrar y adecuar su planta. Si no hacen el ajuste no vamos a permitir que gasten más a costa del contribuyente", detalló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, sobre la situación actual de la aerolínea.