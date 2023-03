Se casa María Eugenia Vidal: en el inicio de la campaña anuncia su unión con Enrique Sacco

Sin embargo, la relación amorosa tuvo que esperar ya que no se volvieron a ver hasta finalizada carrera electoral de 2019. “Después de las elecciones volvimos a contactarnos”, explicó Vidal.

Por su parte, Sacco contó: “Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche -en el programa de Mirtha- me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer, y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”.

Antes de conocer a Vidal, Sacco había estado casado con Débora Pérez Volpin, que había muerto trágicamente durante una endoscopía el año anterior. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses. Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, relató sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, remarcó.

Por otro lado, Vidal se había separado de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común.