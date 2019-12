Juraron los nuevos Diputados y Massa asumió la presidencia de la Cámara

La algarabía copó el hemiciclo y los palcos, donde se encontraba buena parte de los familiares y amigos de los legisladores que juraron un nuevo mandato. Entre los más aplaudidos estuvieron Sergio Massa -nuevo presidente provisional de la Cámara, cuyo nombre fue coreado- , Máximo Kirchner y Cristian Ritondo.

La sesión preparatoria, según lo indica el reglamento de la Cámara, la debía encabezar el legislador de más edad del recinto, así que el sillón fue ocupado por el radical santafesino Gonzalo del Cerro, de 76 años, quien fue el encargado de tomar cada uno de los juramentos.

Informate más: Así será la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre

Los diputados electos fueron pasando de a tandas, en orden alfabético por distrito. El primero, con 35 legisladores nuevos, fue la provincia de Buenos Aires, seguido por Catamarca. El cierre quedó para Tucumán.

A las típicas fórmulas de jura listadas en el reglamento se le sumaron otras fuera de serie: "Por Néstor y Cristina y por la militancia", dijo la camporista, Florencia Lampreabe. La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, en tanto, eligió jurar por "Alfredo Bravo y la humanista Elisa Carrió", mientras que Victoria Donda lo hizo por "las víctimas del femicidio", junto a una foto de Lucía Pérez y completó con un "será ley", en clara alusión al aborto legal.

En tanto, Máximo Kirchner hizo uso de una frase ricotera y dijo: "En este día y cada día, sí juro" y la diputada María Luján Rey, madre de uno de los fallecidos en la tragedia de Once, juró "por cada víctima de la corrupción y la impunidad".

Informate más: Máximo Kirchner fue ungido como líder de la bancada PJ

La elección de autoridades

Tras la jura, se pasó por reglamento a la elección de autoridades. Como estaba consensuado, el tigrense Sergio Massa, electo por el Frente de Todos, fue designado como presidente provisional de la Cámara de Diputados.

"La diversidad existente dentro del Frente de Todos tomará forma institucional con la llegada a la presidencia de la Cámara de Diputados de Sergio Massa", sostuvo el jefe del interbloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, al proponer formalmente la candidatura de Massa.

A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, indicó: "Vamos a apoyar la candidatura de Sergio Massa y llamó a terminar con la "grieta".

"El desafío es seguir con la convivencia democrática que tuvimos en estos cuatro años con Emilio Monzó y sumarle la capacidad de trabajo que yo sé que tiene Massa, para que esta casa vuelva a ser un orgullo", expresó Graciela Camaño.

El Frente de Izquierda, en tanto, se abstuvo de la elección de autoridades políticas.

Ya, tras su jura como presidente provisional y en el estrado que ocupará en los próximos cuatros años, Massa expresó: "En la Argentina en el marco del proceso democrático termina una etapa y se abre otra y quiero arrancar agradeciendo a los electores de cada uno de ustedes".

"Quiero agradecerles a los presidentes de todos los bloques que me dieron esta responsabilidad y decirles que para mí también viene un período de aprender y de trabajar juntos", continuó.

El flamante presidente de la Cámara de Diputados indicó que "construir un parlamento de prestigio también es aprender a respetarnos" y planteó una serie de objetivos como "abrir el Congreso y construir políticas de Estado, entendiendo que es clave que haya federalismo".

"Por último, quiero decirles que vengo a ponerme al servicio de un gobierno que fue electo el pasado 27 de octubre, pero también de cada uno de ustedes. Tenemos que demostrarles a los argentinos que esta es la casa de los argentinos que pelean por sus sueños y no una casa de vagos", concluyó.

La vicepresidencia primera quedó en manos de Juntos por el Cambio y fue para el diputado del PRO, Álvaro González. En tanto, la vicepresidencia segunda, la ocupará el histórico legislador del Frente de Todos, José Luis Gioja y la vicepresidencia tercera para el opositor, el mendocino y radical Alfredo Cornejo.

La elección de las principales autoridades de la Cámara baja despertó el enojo de Graciela Camaño. "Estamos inaugurando un Congreso paritario y no me puedo quedar callada ante la falta de respeto de la paridad de las autoridades que se han elegido. No han tenido el decoro de evaluar capacidades en ninguna colega mujer", se quejó Camaño.

Tras sus palabras, Massa se comprometió a que la paridad se vería reflejada en la elección de la titularidad de las comisiones.