Un grupo de 1.000 mujeres argentinas llamó a "no votar a Milei"

Mujeres piden no votar a MIlei en el balotaje.

Este sábado, un grupo de mujeres, entre ellas escritoras, académicas, artistas y de varias disciplinas, hicieron un llamado en el que expresaron la consigna "No votamos a Javier Milei y pedimos que no lo votes" , en el balotaje . El comunicado se dio a conocer en la previa del debate presidencial , donde unas 1.000 mujeres firmaron la solicitada. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto en los comicios del 19 de noviembre próximo.

En la misiva difundida este sábado con el título "Los 40 años de democracia y las mujeres argentinas frente a este balotaje", las firmantes resaltan: "No tenemos dudas de que en la Argentina estamos ante una elección crucial. No estamos discutiendo diferencias políticas o distintos programas de gobierno. Estamos defendiendo consensos básicos de la convivencia democrática que no pueden perderse y que se pretenden poner en juego".