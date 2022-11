Tolosa Paz, tras el decreto del Potenciar Trabajo, dijo que no gestionará "el Ministerio de la Pobreza"

La exdiputada nacional y titular de la Mesa contra el Hambre, participó de un encuentro con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la ciudad de La Plata, junto a trabajadores bolivianos de la agricultura familiar. Allí, ambos resaltaron el valor de la integración social, del trabajo y de la producción.

"No vamos a administrar el Ministerio de la pobreza, vamos a desarrollar las capacidades, saberes, el valor y el esfuerzo”, prometió ante más de 4000 personas que colmaron el predio de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares LTDA en la localidad de Abasto.

La ministra de la cartera social agradeció a la Federación Rural por la organización y por permitir la visita de Evo Morales en el lugar, y se refirió a la importancia de la zona bonaerense en la producción alimenticia argentina. “Tenemos la dicha en este triángulo que confluyen La Plata, Berazategui y Varela de ser orgullosamente hombres y mujeres que aportan a la nutrición y la alimentación del pueblo argentino”, dijo.

La funcionaria expresó a los presentes que “cuentan con una ministra de Desarrollo Social de la Nación que no va administrar el Ministerio de la pobreza, vamos a desarrollar las capacidades y saberes, el valor y el esfuerzo, la esperanza de un pueblo trabajador que hoy tiene como herramienta un Potenciar Trabajo, pero que mañana va a tener el capital para que podamos mover la producción, que es lo que necesitamos para seguir creciendo e incluyendo a los sectores laborales en la Argentina”.

“No nos van a detener, vamos a multiplicar las hectáreas productivas, vamos a armar la red de comercialización más importante que tengamos memoria. No queremos más una Argentina que crezca y no redistribuya y que no le pueda garantizar a los compatriotas el plato de comida, el trabajo y el ingreso necesario para volver a ser felices”, agregó.

A su turno, el ex mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia ponderó la “honestidad y el trabajo” del pueblo boliviano y rescató las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social para la promoción de las capacidades y la entrega de insumos y maquinarias para el desarrollo de la agricultura familiar de sus compatriotas.

Tolosa Paz y Morales recorrieron los stands de exposición de los productores, donde además hubo espectáculos de danzas folclóricas bolivianas, y la presentación del cantante folclórico Bruno Arias.

También estuvieron presentes el secretario de Articulación y Política Social, Leonardo Moyano; el Coordinador nacional de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, Lautaro Leveratto; el jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nació, Javier García; el Director Nacional de Desarrollo de Políticas Sociales, Nicolás Carvalho; y los concejales de la ciudad de la Plata Juan Manuel Granillo y Cintia Mansilla.