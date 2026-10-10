¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?: el Gobierno reiteró ante la FIA su pedido para organizar un Gran Premio

El canciller Pablo Quirno se reunió en Singapur con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, para insistir en el regreso de la máxima categoría del automovilismo al país. La iniciativa se suma a las gestiones de Javier Milei y al proyecto de remodelación del Autódromo de Buenos Aires, que busca cumplir con las exigencias internacionales.

El Gobierno nacional volvió a impulsar las gestiones para que la Argentina recupere un lugar en el calendario de la Fórmula 1 , después de casi tres décadas sin organizar una carrera. Este sábado, el canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría , durante su visita a Singapur .

La reunión se produjo en el marco del fin de semana de competencia de la Fórmula 1, donde también participó el piloto argentino Franco Colapinto , integrante de Alpine.

El corredor abandonó la carrera Sprint por un desperfecto técnico y finalizó en el puesto 16 de la clasificación para el Gran Premio. Sin embargo, largará desde la posición 15 debido a una penalización aplicada a George Russell .

Según explicó Quirno, su presencia en el evento deportivo respondió a una invitación de la ministra de Comercio de Singapur, Grace Fu , y del ministro de Energía, Tan See Len.

A través de su cuenta de X, el canciller confirmó que aprovechó el encuentro con Domenicali para transmitir nuevamente el interés del país por organizar una competencia internacional.

Gracias a la invitación del Ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Formula 1, me encontré con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1.



Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a… pic.twitter.com/b5pahfFKms — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 10, 2026

En ese sentido, señaló que le expresó “la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio” de Fórmula 1. “Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, sostuvo el funcionario.

Milei también pidió el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

La reunión entre Quirno y Domenicali se sumó a las gestiones que el presidente Javier Milei realizó a finales de agosto, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), celebrado en Buenos Aires.

En aquella oportunidad, el mandatario planteó ante las autoridades de la organización que la Argentina cuenta con las condiciones necesarias para volver a recibir una carrera de la máxima categoría del automovilismo.

Además, manifestó su intención de recuperar la presencia del país en el calendario del Campeonato Mundial de Rally, otra competencia internacional con antecedentes en territorio argentino.

Durante su exposición, Milei recordó las tres etapas en las que la Fórmula 1 compitió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, durante las décadas de 1950, 1970 y 1990. La última edición del Gran Premio de Argentina se disputó en 1998, por lo que un eventual regreso pondría fin a una ausencia de casi tres décadas.

“Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, expresó el Presidente ante los representantes de la FIA. También vinculó la posibilidad de organizar una nueva carrera con el protagonismo que adquirió Franco Colapinto en la categoría: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

La Argentina cuenta con una extensa tradición en el automovilismo internacional, marcada por las actuaciones de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo, José Froilán González y Carlos Reutemann.

A ese recorrido histórico se sumó la participación reciente de Colapinto, quien llegó a la Fórmula 1 con Williams y posteriormente continuó su trayectoria en Alpine.

Cuándo podría volver la Fórmula 1 a Buenos Aires

Aunque el Gobierno busca acelerar las negociaciones, la incorporación de la Argentina al calendario de la Fórmula 1 todavía no está confirmada. La categoría ya anunció las competencias previstas para 2027, por lo que una eventual carrera en Buenos Aires durante ese año dependería de que se liberara alguna de las fechas asignadas.

La F1 podría volver a la Argentina después del 2027. F1

Entre las posibilidades mencionadas aparece la cancelación o modificación de algún Gran Premio, como ocurrió durante esta temporada con competencias previstas en Medio Oriente. Otra alternativa sería que la Argentina se incorporara a partir de 2028, cuando finalicen algunos de los acuerdos vigentes con otros circuitos.

En este contexto, el encuentro entre Quirno y Domenicali adquirió relevancia porque, si bien las gestiones iniciales se realizaron ante la FIA, la definición del calendario comercial de la Fórmula 1 corresponde a la organización encabezada por Domenicali. Las conversaciones para recuperar la competencia comenzaron antes de la actual reunión en Singapur.

En septiembre de 2024, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), Daniel Scioli aseguró que había conversado con Milei sobre la posibilidad de impulsar el regreso de la Fórmula 1. “Yo me voy a ocupar porque lo hablé con el Presidente”, afirmó en aquel momento.

Posteriormente, durante el Informe de Gestión N°141 del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ejecutivo brindó detalles sobre una reunión con Domenicali, Torben Olsen, jefe de Desarrollo de Carreras, y César Cárman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA).

El objetivo del encuentro fue analizar las condiciones necesarias para que Buenos Aires volviera a recibir un Gran Premio. “A partir de esa reunión se explora la posibilidad de que en 2027 Argentina pueda incorporarse al circuito mundial, con una carrera en el autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos efectos, se están enviando los lineamientos correspondientes para comenzar a articular avances en dicho cometido”, informó el Gobierno.

Las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir a la Fórmula 1

En paralelo a las negociaciones internacionales, avanzan los trabajos de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto busca modernizar las instalaciones y adaptar el circuito a los requisitos técnicos exigidos por las principales organizaciones del automovilismo y motociclismo internacional.

Las obras tienen como objetivo inmediato preparar el predio para el regreso del MotoGP en abril de 2027, después de 28 años sin una competencia de esa categoría en la capital argentina.

Sin embargo, el Gobierno porteño decidió ampliar el alcance de las modificaciones para que el circuito también pueda cumplir con las condiciones necesarias para recibir a la Fórmula 1.

Los nuevos trazados fueron diseñados por un estudio alemán especializado en circuitos internacionales, que elaboró dos configuraciones diferentes según las características de cada competencia.

El proyecto contempla las siguientes especificaciones un circuito de 4,87 kilómetros con 15 curvas para la Fórmula 1 y un trazado de 4,3 kilómetros, con 14 curvas, adaptado a las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), para el Moto GP.

La remodelación del Autódromo de Buenos Aires podría ser clave para el regreso de la F1. Archivo

La intervención también requiere una reconstrucción de parte de la infraestructura del predio para adecuarla a los estándares internacionales de seguridad y funcionamiento.

Aunque las obras avanzan con la mirada puesta en las próximas temporadas, la adaptación del autódromo no garantiza por sí sola la incorporación de Buenos Aires al calendario de la Fórmula 1, que dependerá de las negociaciones con la organización de la categoría y del cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales.

La expectativa del Gobierno por el regreso de un Gran Premio a la Argentina

La nueva reunión entre Quirno y Domenicali representó otro paso en la estrategia oficial para recuperar una competencia que tuvo una importante presencia en la historia deportiva argentina.

Desde el Ejecutivo mantienen expectativas sobre la posibilidad de que el país vuelva a integrar el calendario internacional, especialmente por el interés que genera la participación de Franco Colapinto y por las inversiones previstas en el autódromo porteño.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, aunque las alternativas que se analizan contemplan una eventual incorporación en 2027 o en temporadas posteriores.

El desafío será combinar la modernización del circuito de Buenos Aires con un acuerdo que permita recuperar el Gran Premio de Argentina, cuya última edición se disputó en 1998.