Preocupa a las provincias las consecuencias de la sequía

En ese contexto, se observan panoramas drásticos en al menos diez provincias. La crisis hídrica en Córdoba, debido a la sequía prolongada de los últimos meses, continúa generando inconvenientes en algunos sectores ya que los diques y embalses aún están lejos de su nivel adecuado, mientras continúan las jornadas de calor intenso que profundizan el problema. En Río Ceballos, por ejemplo, localidad de las Sierras Chicas que se abastece del Dique La Quebrada, está en Emergencia del Sistema de Provisión de Agua Potable por lo que se prohíbe llenar piletas, realizar riegos, lavar vehículos, o limpieza de veredas mientras dure la situación.

En tanto, los productores agrícolas del centro y norte de la provincia de Santa Fe analizan no iniciar procesos de siembra, en especial de soja tardía, en el caso que no se registren lluvias en los próximos días. El informe semanal que elaboran el Ministerio de la Producción de la provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe indicó: “Con nulas precipitaciones, elevados registros térmicos y pronósticos muy inciertos, se continuaron analizando los riesgos. Se percibió en el sector que, de no registrarse lluvias en las próximas jornadas, no se sembraría y quedarían parcelas o superficies sin futura producción”.

En la provincia, además, Jorge Mercau, presidente de la Sociedad Rural de Tostado, detalló para radio UNO que en esa zona hay entre 3.000 y 4.000 vacas muertas por la falta de lluvias. “La única solución es que Santiago del Estero abra las compuertas del río y que tengamos caudal normal”, señaló. En esa línea, en Mendoza, productores ganaderos aseguran haber perdido casi el 70% de los animales, de acuerdo al medio local El Sol.

Así, en Salta se reunieron productores del sector ganadero con el ministro provincial de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, para analizar la declaración de la emergencia agropecuaria. Mientras que el gobernador chaqueño Jorge Capitanich señaló: “Declaramos la emergencia productiva, hídrica e ígnea para el territorio provincial en base al análisis de indicadores técnicos provistos por las áreas competentes”.

En ese marco, destinará $500 millones para perforaciones, acarreo de agua y contratación de equipos para garantizar el suministro.