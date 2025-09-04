El precio de los inmuebles subió casi 5% en el año en GBA norte

Las propiedades de dos ambientes tienen un valor de u$s114.452, mientras que los tres ambientes se ubican en u$s175.124.

La Lucila es el barrio de GBA norte con la oferta más cara para comprar un inmueble.

El precio medio del metro cuadrado en GBA norte se ubica en u$s2.336. En agosto subió un 0,3% y acumula un incremento del 4,7% en 2025. Un departamento de dos ambientes tiene un valor de u$s114.452, mientras que uno de tres ambientes se ubica en u$s175.124.

Según un relevamiento de Zonaprop, La Lucila se posiciona primero en el ranking de barrios con la oferta más cara, con un precio de u$s3.645 por m2, Vicente López (u$s3.552 por m2) y Nordelta (u$s3.081 por m2) completan el podio.

Por el contrario, Barrio Infico registra la oferta más económica, con un precio medio de u$s910 por m2. Le siguen José C. Paz Centro (u$s1.004 por m2) y Loma Hermosa (u$s1.033 por m2).

Por otro lado, el valor del metro cuadrado en GBA oeste-sur se mantiene estable en relación a julio de 2025. En agosto se ubica en u$s1.635 y acumula un incremento del 1,8% en 2025, mientras que en los últimos doce meses, el alza fue del 1,9%.

Un departamento de dos ambientes en GBA oeste-sur tiene un precio de u$s 82.168, mientras que uno de tres ambientes se ubica en u$s117.916..

Tristán Suárez se presenta como el barrio más caro para la compra, con un precio medio de u$.989 por m2. Le siguen Villa Udaondo (u$s2.679 por m2) y Don Bosco (u$s2.531 por m2). En contrapartida, Don Orione registra la oferta más económica, con un precio medio de u$s603 por m2. Longchamps (u$s777 por m2) y Parque San Martín (u$s785 por m2) completan el ranking de departamentos en venta con los valores más accesibles.

Cuánto subieron los alquileres en 2025

En GBA norte, un departamento de dos ambientes tiene un valor de $659.645 mensuales, mientras que uno de tres ambientes cuesta $919.145 mensuales.

El precio medio de los departamentos en alquiler subió un 2,3% mensual, mientras que en 2025 el alza fue del 26,1% por encima de la inflación (19,2%). Actualmente, los precios de los alquileres están un 46,5% por encima del nivel de agosto de 2024.

Olivos se presenta como el barrio con la oferta más cara de GBA norte, con un precio de $816.304 por mes. Le siguen La Lucila ($801.190 mensuales) y Florida Oeste ($784.736 mensuales). Por el contrario, Del Viso ($468.901 por mes), Boulogne Sur Mer ($469.140 mensuales) y Villa Lynch ($474.268 mensuales) son los más económicos para la adquisición.

Por otro lado, el valor de los alquileres en GBA oeste-sur sube un 3% en agosto y en 2025, acumula un incremento del 31,4%, mientras que en los últimos doce meses, el aumento fue del 62,2%, 28,9 puntos porcentuales por encima de la inflación (33,3%).

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $537.249 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de venta de $715.152 mensuales.

Sáenz Peña encabeza la lista de barrios con precios más caros para el alquiler, con un precio medio de $643.019 mensuales. Santos Lugares ($640.772 mensuales) e Ituzaingó ($622.923 mensuales) completan el podio.

En contrapartida, González Catán ($256.326 mensuales), Gregorio de Laferrere ($372.465 mensuales) y Luis Guillón ($395.714 mensuales) registran la oferta más económica de GBA oeste-sur.

¿Qué barrios del GBA registran mayor rentabilidad?

En GBA norte, la relación alquiler/precio retrocede y se ubica en 5,08% anual. Actualmente se necesitan 19,7 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 21% menos que hace un año.

Don Torcuato es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,5%. Bella Vista y José C. Paz Oeste completan el podio, con retornos brutos de 8,3% y 8,2%, respectivamente. Por el contrario, Rincón de Milberg, La Lucila y Vicente López son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4% cada uno.

En GBA oeste-sur la relación alquiler/precio retrocede levemente y se ubica en un 6,58% anual. Se necesitan 15,2 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 37% menos que hace un año.

El Jagüel se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 9,7%. Le siguen Llavallol (9,1% de retorno bruto) y Paso del Rey (9,1% de retorno bruto). En contrapartida, los de menor ventaja rentable son Adrogué (4,9%), González Catán (5%) y Lomas de Zamora (5,1%).