La oferta de alquileres creció 218% desde que rige el DNU

Cuánto cuesta alquilar en CABA

Un monoambiente se consigue hoy a $350 mil (un 24% más que en diciembre de 2023), un dos ambientes a $450 mil (+29% vs diciembre 2023), tres ambientes $670 mil (+10.2% vs diciembre 2023) y los cuatro ambientes implican el desembolso de $1.492.000 (+7% vs diciembre 2023).