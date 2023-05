Silvia Pérez: de sex symbol a Marie Bonaparte, una discípula de Freud

Silvia Pérez: La que fui es un personaje entrañable y tierno, que me da ganas de proteger, con muchas inseguridades, poniendo siempre la cara, la fuerza aparente a todo. Eso que inventa la cultura de sex symbol, la cultura del cuerpo, que había que hacerlo porque era de esa manera y estaba trabajando, no me cuestionaba nada. Le daba valor a mi trabajo como actriz y en el fondo la pasaba mal y sufría. Y esta que soy hoy también la abrazo por el camino recorrido, por querer encontrar a quiénes somos en esta vida, por trabajar en ser más auténtica, más allá del mostrarse en las redes que también es duro. Pero hoy me siento con más fuerza y el trabajo no termina nunca.