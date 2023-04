“Sucesión”: la serie que le quitó el glamour a los ricos y famosos

“‘Sucesión’ me enseñó a leer los guiones de otra manera en busca de detalles y oportunidades para mi personaje”, dice Nicholas Braun, quien interpreta Greg Hirsch, el sobrino de Logan Roy. Ayer se vio el segundo capítulo de la última temporada por HBO Max, tras un debut que batió récords de audiencia para la serie. El disparador del guión de esta temporada no escapa a lo de siempre, “Rey Lear” y el sucesor al trono. En la primera temporada fue intempestivo por cuestiones de salud, en esta última Roy, el patriarca de la familia y CEO del grupo de medios Waystar Royco, piensa en retirarse y debe elegir un sucesor entre sus hijos, tres varones y una mujer.

A diferencia de series icónicas y recordadas sobre ricos y famosos como “Dinastía”, lo que se construye en torno a los millonarios dista de un aspiracional deseable y no escatima en cuestionar a todos. Los personajes son despreciables y despiadados, uno más que otro, y por eso tienen el encanto de los villanos. Con humor y sátira, no sólo se multiplican las riñas intrafamiliares sino que se muestra la acción malévola de hundir compañías de la competencia mientras rindan sus negocios. En varias oportunidades los creadores de la serie tuvieron que explicar que no se basaron en hechos reales aunque resuene a Rupert Murdoch, los Trump, los Hearst y otros.