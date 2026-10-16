El G7 realizará simulacros para enfrentar ciberataques impulsados por inteligencia artificial

Los ministros de Finanzas aprobaron un plan para evaluar la respuesta de las economías avanzadas ante ataques informáticos basados en IA. La iniciativa se conoce después de que el FMI - junto a líderes tecnológicos - advirtieran sobre los riesgos para la confianza en el sistema financiero.

Archivo. Las potencias del G7 se preparan para los peligros que trae el desarrollo de la IA.

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) acordaron realizar simulacros para evaluar cómo responder ante ciberataques impulsados por inteligencia artificial , en un contexto de creciente preocupación por l os riesgos que esta tecnología representa para el sistema financiero internacional. La iniciativa fue confirmada por la funcionaria japonesa, Satsuki Katayama , luego de una reunión junto a sus pares y gobernadores de bancos centrales del G7, celebrada al margen de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bangkok, Tailandia.

"Los viceministros de Finanzas del G7 habían estado debatiendo la idea de realizar simulacros sobre la IA de vanguardia, lo cual se aprobó a nivel ministerial", informó Katayama a los periodistas el pasado jueves.

El plan contempla ejercicios diseñados por las autoridades financieras de las principales economías avanzadas para poner a prueba sus mecanismos de respuesta ante ataques informáticos que utilicen inteligencia artificial. Según un funcionario del Ministerio de Finanzas japonés que participó en el encuentro, los resultados permitirán evaluar los protocolos vigentes y actualizar los manuales de actuación frente a este tipo de incidentes.

La participación del sector privado dependerá de las características de cada ejercicio. De acuerdo con el funcionario japonés, las simulaciones podrían incluir a instituciones financieras privadas, además de los ministerios de Finanzas y los bancos centrales.

El acuerdo se produjo después de que el FMI advirtiera esta semana que un ciberataque basado en inteligencia artificial contra un servicio crítico de una entidad financiera podría debilitar la confianza en el sistema.

Los organismos reguladores de distintos países están reforzando sus estrategias para contener los riesgos asociados con el avance de esta tecnología. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de que ataques contra bancos y otras instituciones, así como las acciones de actores maliciosos, comprometan la estabilidad financiera mundial.

Archivo. La seguridad del sistema financiero, una de las preocupaciones expresadas por el FMI en Bangkok. Depositphotos

En ese escenario, el Banco de Inglaterra también trabaja con entidades bancarias para desarrollar alternativas de recuperación cibernética más amplias. Su vicegobernador advirtió el jueves que las instituciones ya no pueden dar por sentado que sus defensas serán suficientes frente a ataques informáticos basados en inteligencia artificial.

La coordinación entre las autoridades del G7 apunta a evaluar la capacidad de respuesta ante estas amenazas y determinar si los mecanismos actuales necesitan modificaciones para afrontar incidentes que involucren sistemas de IA cada vez más avanzados.

De los relatos apocalípticos a los casos reales: los ataques a supermercados en Francia

Las preocupaciones en torno a la seguridad digital comienzan a elevarse a medida que avanza el desarrollo de la IA. Más allá de los relatos apocalípticos, la pregunta es válida cuando se analizan posibles ataques sobre diversos sistemas digitales que funcionan para sostener el día a día de los ciudadanos.

Un ejemplo claro de esto fue el ciberataque de gran escala contra los sistemas de refrigeración de supermercados que ocurrió en Francia días atrás. El incidente provocó pérdidas de alimentos, incendios y daños millonarios en cientos de establecimientos. Los atacantes habrían manipulado de forma remota los controles de temperatura para activar los ciclos de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas.

Entre las principales cadenas afectadas se encuentran Intermarché y Coopérative U. Las primeras estimaciones indican que entre 150 y 200 locales de Intermarché y menos de un centenar de Coopérative U sufrieron las consecuencias del ataque. También se reportaron incidentes en establecimientos de otras cadenas, como E.Leclerc y Monoprix.

El ataque habría apuntado a los sistemas de refrigeración fabricados por la empresa danesa Danfoss, cuyo software se utiliza en instalaciones de distintas cadenas de supermercados francesas. De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes habrían aprovechado vulnerabilidades en versiones antiguas del programa para activar de forma remota los ciclos de descongelamiento.

Si bien en este caso particular no se confirmó que el ataque haya sido realizado a partir de una herramienta IA, lo cierto es que la escala de esta tecnología y las advertencias del sector sobre su capacidad de atacar vulnerabilidades del día cero elevan la preocupación. Supermercados, transporte, bancos y muchas otras instituciones pueden estar funcionando sobre sistemas digitales que sean obsoletos - o no estén suficientemente preparados - para afrontar las nuevas amenazas.

Danfoss confirmó que estaba al tanto de incidentes en Francia que involucraban a un número limitado de sistemas de gestión de refrigeración. La compañía indicó que los equipos afectados utilizaban firmware obsoleto y recordó su recomendación de mantener actualizados los sistemas compatibles y reemplazar las soluciones antiguas por versiones más recientes.