Rodrigo Pérez Graziano fue elegido nuevo presidente de ADEFA







El nombramiento se produjo en la asamblea anual de la asociación, donde también se aprobó la memoria, el balance y el informe de resultados del último ejercicio.

Rodrigo Pérez Graziano es el nuevo presidente de ADEFA.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) designó a Rodrigo Pérez Graziano, actual presidente de Peugeot Citroën Argentina, como nuevo titular de la entidad para el período 2025-2026. El economista estará acompañado por Marcellus Puig (Volkswagen Argentina) y Leonardo Pomeranchik (General Motors Argentina) como vicepresidentes, mientras que Ricardo Cardozo (Iveco Argentina) ejercerá la secretaría.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se formalizó durante la asamblea anual de ADEFA, en la que también se aprobó la memoria, el balance y el informe de resultados del último ejercicio. Además, se conformó la nueva Comisión Directiva, integrada por los principales referentes de las terminales radicadas en el país: Martín Zuppi (FCA Automobiles Argentina), Martín Galdeano (Ford), Takashi Fujisaki (Honda), Raúl Barcesat (Mercedes-Benz Camiones), Ricardo Flammini (Nissan), Daniel Herrero (Prestige Auto – Mercedes-Benz), Pablo Sibilla (Renault), Sebastián Figueroa (Scania) y Gustavo Salinas (Toyota).

Remarcó la necesidad de trabajar con el Gobierno Durante la reunión, los directivos repasaron los principales temas de la agenda sectorial y destacaron los desafíos que enfrenta la industria en un escenario de transición global hacia nuevas tecnologías y modelos de negocio.

En ese contexto, Pérez Graziano subrayó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con el Gobierno y la cadena de valor para garantizar la sustentabilidad de la producción automotriz. “Las empresas están invirtiendo en procesos, nuevas tecnologías y productos. Por eso, resulta clave contar con previsibilidad y un marco regulatorio que acompañe el esfuerzo del sector, orientado a promover la inversión, la exportación y el empleo calificado”, señaló.

El flamante presidente de ADEFA es economista egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con estudios de posgrado en Francia, Italia, Suecia y Argentina, especializados en desarrollo industrial, competitividad y políticas públicas. Además de su rol en Peugeot Citroën, se desempeña como director de Asuntos Públicos del Grupo Stellantis para Sudamérica y ocupa cargos institucionales en la UIA, la UIPBA, la Eurocámara y la Cámara Argentina de Comercio. En el ámbito público, fue ministro plenipotenciario en la Embajada argentina en Francia, con competencia también en el Principado de Mónaco.