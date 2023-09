Increíble: un robot futbolista deja en ridículo a un humano y se hace viral

Como era de esperar, los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. Algunos celebraron la idea, aunque otros no estuvieron de acuerdo con el video promovido por @TansuYegen.

"Soy un gran admirador de los robots, pero no vería un partido de fútbol jugado por ciberfutbolistas. No me entretiene ver robots programados practicando mi deporte favorito", señaló uno de los internautas. Mientras que una mujer, sorprendida, respondió: "El nivel de flexibilidad es una locura".

Los robots también bailan

Hace poco tiempo, la misma empresa compartió la excelente coreografía que montaron los robots bailarines y el video se volvió viral en cuestión de minutos.

Spot, Atlas y Handle, revolucionaron las redes sociales al ritmo de la canción "Do you love me?"

