La IA aumenta la amenaza terrorista mundial con armas biológicas, según una advertencia de la inteligencia de Reino Unido

El jefe del MI5 alertó sobre el espionaje estatal, el terrorismo y los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad nacional.

La inteligencia artificial está ampliando las amenazas a la seguridad del Reino Unido y podría facilitar el desarrollo de armas biológicas por parte de delincuentes y terroristas. La advertencia fue realizada por el director general del servicio de inteligencia británico MI5 , Sir Ken McCallum , quien alertó sobre los riesgos que plantea el avance de esta tecnología y su posible uso con fines criminales: "La IA ya está intensificando la lucha por la ciberseguridad entre atacantes y defensores" , afirmó al presentar su último análisis sobre las amenazas que enfrenta el país.

La preocupación de los organismos de seguridad y del Gobierno británico se centra en la posibilidad de que la inteligencia artificial permita a grupos terroristas acceder a conocimientos más avanzados sobre el desarrollo de armas biológicas . También temen que puedan aprovechar información disponible en fuentes abiertas para aprender a liberar agentes biológicos y virus entre la población.

En ese marco, anunció la creación de un nuevo Centro de Evaluación de Amenazas de IA, que funcionará dentro del MI5 y tendrá como objetivo estudiar los riesgos y las oportunidades asociados con el rápido desarrollo de estas herramientas.

El informe presentado por McCallum también expone un escenario de amenazas múltiples para la seguridad nacional, con especial atención a las operaciones vinculadas con Rusia, China e Irán. En un anuncio sin precedentes, señaló que el organismo destina actualmente más recursos a las amenazas estatales procedentes de esos tres países que durante la Guerra Fría.

"En la última década, nuestros casos relacionados con amenazas estatales se han cuadruplicado", detalló al respecto.

Rusia fue señalada como la principal amenaza para el Reino Unido. McCallum cuestionó al presidente Vladimir Putin por impulsar una campaña de "guerra híbrida", mediante acciones que se mantienen por debajo del umbral de un conflicto convencional, aunque en ocasiones lo superan. También acusó al Kremlin de "continuar arremetiendo contra el Reino Unido y sus aliados".

"Los agresores rusos están intentando desestabilizar otros países europeos en un momento en que su avance militar en Ucrania es mínimo y terriblemente costoso”, amplió.

Consultado sobre una posible intervención rusa en el resultado del referéndum del Brexit de 2016, el director del MI5 evitó pronunciarse. Sí reconoció la existencia de pruebas sobre actividad rusa durante la campaña de las elecciones generales de 2019, aunque no profundizó en una controversia que continúa generando debate político en Westminster.

Irán también ocupa un lugar central en la evaluación de seguridad británica. Según McCallum, las operaciones vinculadas con ese país derivaron en más de 50 detenciones en el Reino Unido durante los últimos 12 meses.

El jefe del MI5 sostuvo que una parte importante de las acciones iraníes estuvo dirigida contra las comunidades judías británicas, hacia las que expresó su solidaridad. Además de mencionar ataques contra sinagogas y otros objetivos judíos, advirtió sobre las amenazas a instalaciones militares británicas atribuidas al régimen iraní y a su brazo militar, la Guardia Revolucionaria Islámica.

China es el último actor que figura entre las principales preocupaciones del MI5. Sobre el gigante asiático, McCollum afirmó que su agencia trabaja para contrarrestar los intentos de "diversas ramas del Estado chino para llevar a cabo espionaje, coerción o injerencia democrática".

El terrorismo continúa siendo otra de las prioridades del organismo, que mantiene en nivel "grave" la amenaza terrorista en el Reino Unido. En ese contexto, el jefe del MI5 advirtió sobre los esfuerzos de Al Qaeda y el Estado Islámico para organizar ataques o inspirar a otras personas a cometerlos.

La preocupación entorno al terrorismo

McCallum también destacó las tareas para desarticular complots terroristas y mencionó un caso reciente contra la comunidad judía de Manchester. "Tres extremistas islamistas fueron condenados en febrero por planear el uso de armas automáticas contra la comunidad judía de Manchester", relató.

Sin embargo, el funcionario alertó sobre el crecimiento de la amenaza terrorista de extrema derecha, impulsada por agravios contra los inmigrantes y la comunidad musulmana. Según explicó, entre los objetivos de los complots investigados figuran mezquitas y lugares vinculados con la inmigración y el asilo.

El jefe del MI5 señaló que esta forma de terrorismo tiene una marcada presencia entre los jóvenes y que internet cumple un papel en su expansión. Como ejemplo, mencionó un caso excepcional en el que la agencia investigó recientemente a un niño de 13 años por su presunta vinculación con un complot de extrema derecha.

En sus declaraciones, McCallum manifestó su preocupación por la velocidad con la que crecen los riesgos para la seguridad en distintos frentes. En particular, destacó el desafío que representa la innovación tecnológica acelerada y la necesidad de anticiparse a sus posibles consecuencias.

El director del MI5 afirmó que dedica buena parte de su tiempo a evaluar cómo mantenerse a la vanguardia de esos cambios y encontrar un equilibrio entre los beneficios de la tecnología y los daños que puede provocar su uso malicioso.