Científicos de Harvard encontraron una pieza clave para el avión solar: podría volar meses y sin escalas + Agregar ámbito en









Un equipo de investigadores respaldado por la NASA definió las condiciones técnicas que permitirían sostener vuelos continuos en la estratosfera.

Este avance busca transformar la observación atmosférica y el monitoreo ambiental mediante vehículos aéreos alimentados por energía solar. Harvard

Mantener una aeronave en el aire durante semanas sin detenerse es uno de los objetivos centrales de la ingeniería aeroespacial moderna. Un equipo integrado por especialistas de las universidades de Harvard y Míchigan, junto con actores de la industria y financiamiento de la NASA, logró calcular el parámetro exacto que permitiría concretar esos vuelos continuos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trabajo, difundido en la publicación especializada ACS Energy Letters, se desarrolló dentro del consorcio SACOS (Sistema Aerotransportado Estratosférico de Observación del Clima), una iniciativa conjunta en la que también participa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y firmas privadas del sector.

ACS Energy La pieza clave que encontró Harvard El hallazgo se basa en una cifra precisa: 500 vatios-hora por kilogramo. Esa medida representa la densidad energética que resulta indispensable para que un vehículo aéreo solar opere de forma ininterrumpida en casi cualquier latitud del planeta.

Para dimensionar el salto tecnológico que significa, las baterías de los vehículos eléctricos comerciales rondan los 250 vatios-hora por kilogramo, exactamente la mitad del requisito calculado. Si bien hoy existen celdas experimentales o de uso específico que alcanzan los 400 vatios-hora por kilogramo, su valor de mercado todavía impide producirlas a gran escala, aunque los costos muestran una tendencia descendente.

El estudio sostiene que los ingenieros deben enfocarse en maximizar la reserva total de energía por unidad de peso por encima de la velocidad con la que se libera esa carga, ya que durante el trayecto nocturno lo determinante es contar con autonomía acumulada suficiente hasta el amanecer.

Cómo es el avión solar y cómo funcionaría Estas plataformas no tripuladas están diseñadas para desplazarse por la estratosfera a una altura de entre 18.000 y 20.000 metros, duplicando el nivel de crucero habitual de la aviación comercial. Allí operan por encima de las nubes y las tormentas, captando radiación solar durante el día para impulsar sus motores y acumular el excedente eléctrico necesario para atravesar la noche. El principal obstáculo histórico se encuentra en un círculo físico: al sumar baterías más grandes para resistir la oscuridad, la estructura gana peso y demanda mayor empuje aerodinámico, lo que exige aún más energía. Sobre esa dinámica, el investigador de Harvard Craig Mascarenhas explicó: “Es una relación matemática circular: necesitas más almacenamiento de energía, pero las baterías se vuelven más pesadas, entonces necesitas más potencia para empujar el avión por el aire y obtener más elevación”. Superada esa barrera, estas aeronaves podrían vigilar huracanes, analizar la composición química de la atmósfera y detectar incendios forestales con una continuidad inédita. A diferencia de modelos tripulados de gran altitud como el ER-2 de la NASA (que operan entre seis y ocho horas por misión con costos de decenas de miles de dólares por hora), los aviones solares permanecerían meses sobre una misma región con gastos operativos muy inferiores.

Temas Harvard