Microsoft analiza una demanda contra OpenAI y Amazon por violar acuerdo de exclusividad

Se trata de un acuerdo entre el creador de ChatGPT y la web de compras. Aseguran que atentaría contra un acceso exclusivo que le brinda Microsoft a OpenAI sobre sus modelos de IA. Sus ejecutivos no lo ven viable y las empresas ya están buscando resolver la disputa.

La compañía de Windows fue uno de los primeros inversores de OpenAI, inyectando u$s1.000 millones en la empresa en 2019.

La compañía Microsoft está considerando emprender acciones legales contra su socio OpenAI y Amazon , tras un acuerdo entre ambos de u$s50.000 millones. La dueña de Windows considera que esto puede infringir su contrato de exclusividad en la nube con el fabricante de ChatGPT . Ejecutivos de la compañía de Bill Gates consideran que "el enfoque no es viable" a la par de que se encuentran en conversaciones para saldar las discrepancias que pueden surgir.

La disputa gira en torno a si OpenAI puede ofrecer Frontier a través de AWS sin violar la asociación con Microsoft, que exige que se acceda a los modelos de la start-up a través de la plataforma de nube Azure, del fabricante del sistema operativo Windows.

L a asociación de Microsoft con OpenAI otorga a Azure un papel central, incluyendo ser el proveedor de nube exclusivo para las APIs de OpenAI, aunque permite ciertas colaboraciones fuera de Azure. La disputa actual surge sobre si AWS puede alojar o proporcionar acceso al nuevo producto Frontier de OpenAI.

Si se permite que AWS distribuya estos modelos directamente, podría debilitar la exclusividad de Microsoft y reducir el papel central de Azure en la asociación. El FT señaló que los ejecutivos de Microsoft consideraban que el enfoque no era viable y que infringiría el espíritu de su acuerdo, a la par de aclarar que las empresas estaban en conversaciones para resolver la disputa sin llegar a los tribunales antes del lanzamiento de Frontier.

"Conocemos nuestro contrato. Les demandaremos si lo incumplen. Si Amazon y OpenAI quieren apostar por la creatividad de sus abogados contractuales, yo apostaría por nosotros, no por ellos", aseguró una voz vinculada a Microsoft.

OpenAI y Amazon La disputa gira en torno a si OpenAI puede ofrecer Frontier a través de AWS sin violar la asociación con Microsoft y su herramienta Azure.

La compañía de Windows fue uno de los primeros inversores de OpenAI, inyectando u$s1.000 millones en la empresa en 2019 y u$s10.000 millones a principios de 2023. En septiembre de 2025, ambas firmaron un acuerdo no vinculante bajo nuevos términos de relación, allanando el camino para que OpenAI firmara acuerdos con SoftBank, Nvidia y Amazon.

En un comunicado conjunto el mes pasado, Microsoft aseguró junto a OpenAI que mantenía su "licencia exclusiva y acceso a la propiedad intelectual de todos los modelos y productos de OpenAI" y que Azure seguía siendo el proveedor exclusivo de servicios en la nube para sus modelos de IA.

Aunque el comunicado pretendía esbozar los límites del trabajo que Amazon y OpenAI podrían llevar a cabo conjuntamente sin involucrar a Azure, decía que Microsoft estaba "entusiasmada por ver" lo que ambas empresas construirían juntas y que Frontier seguiría alojándose en ese proveedor.

Amazon lanza un asistente de inteligencia artificial para consultas médicas: cómo es y qué funciones tiene

Amazon confirmó la ampliación del acceso a su asistente de Inteligencia Artificial para la salud y los usuarios ahora podrán utilizarlo en el sitio web de la empresa y su aplicación. El modelo está diseñado - según detalló el gigante de Silicon Valley, para responder preguntas, explicar historiales médicos, gestionar renovaciones de recetas, agendar citas y más.

Anteriormente el asistente IA estaba disponible únicamente en la aplicación de One Medical, la empresa de salud que la compañía de Jeff Bezos adquirió por u$s3.900 millones en 2023.

Según explicó la compañía, el sistema puede responder consultas generales sobre salud incluso sin acceso a datos médicos personales, aunque su objetivo principal es funcionar como un asistente personalizado capaz de ofrecer orientación específica e incluso facilitar el contacto con profesionales y tratamientos.